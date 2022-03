Darum hängen in Niedersachsen die Flaggen auf Halbmast

Hannover

An vielen Schulen, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden hängen am Freitag die Flaggen auf Halbmast – wie an der Johanna-Friesen-Schule in Hannover. Hat das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun?

Nein, Freitag, der 11. März, ist Nationaler Gedenktag für die Opfer von Terrorismus. Mitte Februar hatte die Bundesregierung die Einführung dieses Tages beschlossen. Denn der 11. März knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen von Madrid vom 11. März 2004 eingeführt wurde. Die Europäische Union gedenkt seit 2005 jährlich den Opfern terroristischer Gräueltaten weltweit.

Schicksal der Opfer soll bewusster werden

„Auch in den letzten Jahren haben furchtbare terroristische Taten wie das islamistische Attentat am Berliner Breitscheidplatz und die rechtsterroristischen Anschläge in Halle und Hanau unser Land erschüttert“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „Islamistische, rechtsextremistische und linksextremistische Anschläge haben in der Nachkriegsgeschichte großes Leid verursacht. Wir wollen, dass das Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen uns allen in Staat und Gesellschaft bewusster ist.“

Von cpe