Darum geht es beim Ärzte-Warnstreik in Hannover

Hannover

Der Warnstreik der Uniklinik-Ärzte fand am Montag im Zuge der Tarifverhandlungen statt. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft Marburger Bund mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die dritte Runde ist für Ende Februar angesetzt. Es geht nicht nur um mehr Geld, im Vordergrund stehen Freizeitausgleich für Überstunden und verbesserte Dienstpläne.

Der Marburger Bund fordert unter anderem neue Bedingungen für die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit durch Bereitschaftsdienst. So sollen solche Dienste an maximal zwei Wochenenden im Monat angeordnet werden dürfen. Die weiteren Forderungen: generelle Begrenzung der Bereitschaftsdienste, verlässliche Dienstplangestaltung, „manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung“ ohne pauschale und nachträgliche Kappungen der geleisteten Arbeitszeit. Zudem pocht die Gewerkschaft auf sechs Prozent mehr Gehalt und eine Neuregelung des Zusatzurlaubes für Nachtarbeit. Zweimal wurde bereits verhandelt, „in beiden Verhandlungen haben die Länder jedoch keine Bereitschaft erkennen lassen, konkrete Maßnahmen zur Entlastung der Ärzte zu vereinbaren“, kritisiert Andreas Botzlar, 2. Vorsitzender des Marburger Bundes.

Schwierige Verhandlungen

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) bestätigt in seiner Funktion als TdL-Vorsitzender, dass die Vorstellungen der Tarifparteien inhaltlich noch weit auseinanderliegen. Das liege insbesondere an der Vielzahl und der Komplexität der Forderungen seitens des Marburger Bundes. „Dabei geht es nicht nur um die Frage einer linearen Gehaltserhöhung, sondern auch um strukturelle Fragestellungen, wie zum Beispiel Arbeitszeiten und Wochenendarbeit“, so Hilbers. Beide Seiten müssten sich also über ein ganzes Bündel an Forderungen verständigen. Die Vertreter der Tarifgemeinschaft der Länder hätten dabei die Interessen der Länder zu beachten, die sich zum einen an dem Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes von Anfang 2019 zu orientieren haben, aber auch die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen müssen. Der Tarifvertrag (TV-Ärzte) gilt für rund 20.000 Ärzte in bundesweit 23 Unikliniken.

Von André Pichiri