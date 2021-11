Hannover

Die Veranstaltung ist ihm ein besonderes Anliegen, aus diesem Grund hat Franz Müntefering (81) Details zum 13. Deutschen Seniorentag in Hannover am 11. November persönlich vorgestellt: „Älterwerden ist eine eigene Lebensphase geworden“, so der einstige Bundesvorsitzende der SPD, „es ist ein gutes Stück Leben obendrauf.“ Oftmals können das 20, 30 Jahre sein.

Als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) ist Müntefering seit 2015 im Amt, die Interessenvertretung der Senioren ist Ausrichter der dreitätigen Veranstaltung vom 24. bis 26. November im HCC – die Messe gilt als größte und wichtigste im Land in Sachen Älterwerden. Das Programm ist mit 150 Veranstaltungen gewaltig: Es gibt Vorträge, Lesungen, Workshops und Podiumsdiskussionen, die sich rund um die Zeit im letzten Lebensabschnitt drehen, dutzende Referenten stellen ihre Expertisen vor.

Stellen einige Programmpunkte und Thesen ums Älterwerden vor: Belit Onay (links) und Franz Müntefering. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

„Wie gut und sinnvoll kann Leben im Alter geführt werden, welche Rahmenbedingungen müssen noch geschaffen werden, was gelingt schon, wo gibt es Besserungsbedarf?“, zählte Politiker Müntefering auf. Ihn freut es ganz besonders, dass das Event – nicht nur für Menschen seiner Generation – von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet wird: „Das ist ein wichtiges Signal an ältere Menschen, dass sie als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden.“

Das Programm 150 Veranstaltungen, 170 Stände auf 6000 Quadratmetern, mehr als 100 beteiligte Verbände und Organisationen: Das Programm des 13. Deutschen Seniorentages ist umfang- wie abwechslungsreich. Die Veranstaltung startet am 24. November mit einer Festveranstaltung, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Messe mit einer Rede. Das Programm ist üppig: So spricht Franz Müntefering mit den Schauspielern Uschi Glas und Walter Sittler über eine sinnvolle Gestaltung des Alters (16.30 Uhr), der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer setzt sich mit Stifterin Ise Bosch und Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker in einer Gesprächsrunde zu sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten in der Zukunft auseinander. Bis zum 26. November treten (prominente) Referenten in drei Messehalle auf – dabei sind etwa Bremens Ex-Bürgermeister Henning Scherf, Autor Manuel Andrack, Mediziner Dietrich Grönemeyer, Wissenschaftsjournalist Jean Pütz, Theologin Margot Käßmann. 28 Vorträge werden aus dem Kuppelsaal gestreamt, außerdem gibt es Workshops und Mitmachaktionen wie Tanzen. Tickets sind online sowie bereits ab dem 22. November von zehn bis 16 Uhr im HCC erhältlich, Tageskarten kosten 15, ein Dreitagesticket 30 Euro. www.deutscher-seniorentag.de

Thematisch weichen die Inhalte nicht von denjenigen ab, die aktuell auch den Rest der Gesellschaft umtreiben ab: Nachhaltigkeit, Klima, Digitalisierung. Müntefering dazu: „Die Jungen haben recht, dass sie drängeln.“ Der 81-Jährige sieht „die Seniorität auf den Kopf gestellt. Nicht die Älteren erklären den Jungen, wie es geht, sondern andersrum.“

Und während die Gesellschaft gerade über 2G und 3G diskutiert, setzt „Münte“ darüber hinaus auf „3L: laufen, lernen, lachen“ und da ist der Seniorentag mit all den Aktivitäten prädestiniert. Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region Hannover (kam für den verhinderten Regionspräsidenten Steffen Krach), wies darauf hin, dass sich demografische Zusammenhänge kontinuierlich verändern, der Anteil der Menschen ab 65 Jahren steigt, der Personen ab 85 Jahren sogar überproportional. Vor allem auf dem Land muss man schauen, wie man etwa im Hinblick auf Mobilität und Versorgung dem Wunsch älterer Menschen weiter aufgreifen kann.

Helfen – und sich helfen lassen: (von links) Andrea Hanke mit Henny Gramsch in der Fahrradrikscha, Franz Müntefering mit Barbara Kramer, Oberbürgermeister Belit Onay fährt Joachim Gramsch vor sich her. Quelle: Franson

Oberbürgermeister Belit Onay erweiterte die Podiumsrunde und begrüßte hinsichtlich der stark steigenden Zahl von Corona-Infizierten, den verantwortungsvollen Umgang mit der Handhabung während des Seniorentages. Die Besucherzahl ist für die drei Tage auf 5000 begrenzt, es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen), außerdem besteht Maskenpflicht auf den Wegen, außerdem wurden die Abstände bei der Bestuhlung vergrößert. Vor Ort sollen Impfteams die sogenannte Booster-Impfung, also die dritte Impfung, möglich machen. „Das ist ein vernünftiger Beitrag, die Pandemie einzudämmen“, so Müntefering. Die Veranstaltung möglich zu machen, ist nach wie vor wichtig, „denn die Frage, wie wir miteinander leben, stellt sich auch in diesen Zeiten.“

