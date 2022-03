Darum dreht ein Flugzeug Dauerschleifen über Hannover

Hannover

Die zweimotorige Propellermaschine vom Typ Beech King Air 350i (Kennung FCK511) gehört dem Unternehmen Flight Calibration Service, ein Tochterunternehmen der Deutschen Flugsicherung (DFS). Es ist mit hochempfindlicher Messtechnik ausgerüstet.

Grund für den Flug: die Überprüfung des Instrumenten-Landesystems des Flughafens. „Das ist wie der Tüv beim Auto. Die Landessysteme müssen regelmäßig überprüft werden“, so ein Sprecher des Unternehmens in Braunschweig.

Einsatz dauert drei Stunden

Bis zu 24 Anflüge an den jeweiligen Flughafen seien nötig, um die Systeme zu kalibrieren – deshalb die Dauerschleifen in Flughafen-Nähe. Rund drei Stunden dauert der Einsatz. Normalerweise werden diese Service-Flüge in der Nacht ausgeführt, wo weniger Verkehr in der Luft ist. Aber: Manche Überprüfungen müssen unter Sichtflug-Bedingungen durchgeführt werden. „Das geht eben nur am Tag“, so der Sprecher.

