Darf gute Beratung im Geschäft auch etwas kosten?

Mit einer Gebühr will der Braunschweiger Geschäftsinhaber Jürgen Weferling (65) verhindern, dass Kunden sich gratis bei ihm informieren und dann im Internet bestellen. „Wegen erhöhtem Beratungsdiebstahl sehen wir uns gezwungen, ab sofort eine Beratungsgebühr von 10 Euro zu erheben“, steht auf einem Schild in dem Geschäft für Maschinen, Werkzeuge und Elektrogeräte in der Innenstadt.

Positive Rückmeldungen von Kunden

„Zu 99 Prozent sind die Rückmeldungen positiv“, sagt Weferling. Auf der gerade beendeten Einkaufsmesse Infa sei er oft auf die Maßnahme angesprochen worden. Die Zehn-Euro-Gebühr sieht der Geschäftsmann dabei aber eher als Hinweis an die Kunden, mit dem Thema sensibler umzugehen. Auch unter Hannovers Händlern sorgt der Vorstoß aus Braunschweig für viele Diskussionen. Das Fazit vorweg: Eine Beratungsgebühr halten die wenigsten für zielführend.

Geschäftsfrau hält nichts von Gebühr

Maren Michael betreibt am Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt das Maranolo, ein über die Stadtteilgrenzen hinweg beliebtes Geschäft für skandinavische Wohnaccessoires. „Sicherlich machen gelegentlich mal Kunden Fotos von Produkten und schauen, ob es im Internet günstiger ist. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten oft bewusst wieder in meinen Laden kommen und hier kaufen“, so Michael zur NP. Oft höre sie dabei von ihren Kunden dieses Lob: „Wir kaufen bei ihnen, weil wir uns gut beraten fühlen und weil wir die Atmosphäre im Laden schätzen.“ Von einer Beratungsgebühr hält die Geschäftsfrau daher nichts: „Eine Gebühr, die ja irgendwie auch jeden Kunden unter Generalverdacht stellt, kann nicht der richtige Weg sein.“ Außerdem ist sie überzeugt: „Wer im Internet bestellen will, der macht es sowieso, Daran ändert auch eine Gebühr nichts.“

Maren Michael, Betreiberin des Maronolo am Bertha-von-Suttner-Platz. Quelle: Florian Petrow

„Generelles Problem in Europa “

Katinka Karlsen-Skowron, Chefin von Karlsen Leuchten in Kirchrode, hat einschlägige Erfahrungen mit Beratungsgesprächen gemacht: „Das ist ein generelles Problem überall in Europa, dass sich Kunden vor Ort beraten lassen und dann die Produkte im Internet bestellen. Aber bei technischen Problemen greifen sie schließlich wieder auf den Händler vor Ort zurück.“ Dieses Kundenverhalten sei geschäftsschädigend, so Karlsen-Skowron. Dennoch kommt eine grundsätzliche Beratungsgebühr für sie, obwohl sie die Idee dahinter verstehen kann, nicht infrage: „Ich denke, dass Kunden damit eher abgeschreckt werden. Mich persönlich würde es jedenfalls abschrecken.“ Stattdessen setze man bei Karlsen Leuchten in Kirchrode auf Überzeugungsarbeit, dazu gehöre auch, nicht jeden Dumpingpreis im Internet unterbieten zu wollen. Allerdings lässt sich das Unternehmen aufwendige Lichtplanungen sowie intensivere Beratungen von Kunden als Teil des Geschäftsmodells schon heute bezahlen, so Karlsen-Skowron: „Das wird dann mit dem Endpreis verrechnet. Aber wir wollen nicht jeden Kunden, der zu uns in den Laden kommt und eine Frage hat, sofort zur Kasse bitten. Das wäre der falsche Weg.“

Katinka Karlsen-Skowron, Chefin von Karlsen-Leuchten am Großen Hillen in Kirchrode. Quelle: Dröse

Internet großer Feind des Einzelhandels

Für Jürgen Willmann, Geschäftsführer von Keha Sport an der Goseriede, ist das Internet der große Feind des Einzelhandels: „Leute kommen rein, lassen sich lange und intensiv beraten, gehen wieder und kaufen das Produkt dann im Internet. Das Problem gibt es, seitdem es den Onlinehandel gibt. Das ist alles so scheinheilig.“ Doch auch für den Fahrradspezialisten ist eine Beratungsgebühr trotz dieser Situation weiterhin undenkbar. „Weil wir damit schlicht nicht auf Verständnis stoßen würden. Die Zeche müssten wir am Ende bezahlen, weil uns die Kunden wegbleiben“, sagt Willmann. „Aber ich kann gut nachvollziehen, dass ein Einzelhändler zu diesem drastischen Mittel greift.“

Keine Probleme im Buchhandel

Im Buchhandel, wo die sogenannte Buchpreisbindung gilt – ein Buch also überall gleich viel kosten muss –, hat man keine Probleme mit Beratungsgesprächen dieser Art. „Wir sind da zum Glück in einer komfortablen Situation“, sagt Konrad Baumer von der „Sternschnuppe“ in Groß-Buchholz. Der Inhaber habe eher die umgekehrte Situation: „Viele unserer Kunden informieren sich vorher im Netz und kaufen die Bücher dann bei mir, weil sie damit bewusst den lokalen Buchhandel fördern wollen“, berichtet Baumer. Eine große Konkurrenz für Buchhändler ist jedoch der Internet-Gigant Amazon. Dabei gebe es keinen objektiven Grund, dort Bücher zu kaufen, sagt Konrad Baumer: „Kunden machen das vermutlich aus Gewohnheit und Bequemlichkeit. Dabei können wir in puncto Geschwindigkeit locker mit Amazon mithalten. Und die ’Sternschnuppe’ bietet zudem noch einen kostenlosen Lieferservice für Kunden, die den Weg zu uns nicht mehr schaffen.“

City-Chef hält nichts von Beratungsgebühr

Martin Prenzler Quelle: NP

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, sieht in einer Beratungsgebühr keinen sinnvollen Weg für den Einzelhandel. Die Androhung des Braunschweiger Händlers Jürgen Weferling bewertet er vielmehr als „reine Marketingmaßnahme, die sich für das Geschäft vermutlich nur kurzfristig auszahlen wird“.

Der Chef der City-Gemeinschaft glaubt nicht, dass der stationäre Handel darauf angewiesen ist, eine Beratungsgebühr zu erheben: „Wir Händler vor Ort können mit ganz anderen Sachen punkten als das Internet, vor allem mit einer kompetenten Fachberatung“, so Prenzler. Wer diesem Anspruch mit guten Verkaufsargumenten sowie der Vielfalt der verfügbaren Waren nicht gerecht werden kann, der punkte halt eben nicht.

Für den Geschäftsführer seien Beratung und das Gespräch mit Kunden die stärksten Argumente für den stationären Handel. Prenzler: „Wer sich schon die reine Beratung und damit auch wichtigen Service vorab bezahlen lassen will, der hat in meinem Augen den Beruf des Händlers nicht verstanden.“

Verständnis für die Beratungsgebühr zeigen unterdessen Verbraucherschützer, doch auch sie stellen den Erfolg infrage. „Möglicherweise weicht manch ein Kaufinteressent auf größere Ketten aus, die es nicht nötig haben, eine Beratungsgebühr zu erheben“, sagt Mona Semmler von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ähnliche Bedenken äußert die niedersächsische Industrie- und Handelskammer. Die Händler würden große Gefahr laufen, viel Vertrauen und Sympathie gegenüber ihren Kunden zu verlieren, warnt Sprecher Martin Bockler. Auch habe sich der sogenannte „Beratungsdiebstahl“ , der in den Anfängen des Online-Handels von stationären Händlern häufiger als Problem benannt wurde, inzwischen relativiert.

