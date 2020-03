Dann eben im Internet: Wie die Kultur Corona trotzt

Hannover

Da versammeln sich ein paar Musiker eines geschlossenen Opernhauses irgendwo auf einer Straße und fangen an zu spielen, Beethovens Neunte erkennt man, mehr Musiker kommen hinzu, das Publikum wird auch immer mehr, irgendwann fangen sie an zu summen, zu singen, „Freude schöner Götterfunken““, beginnen zu tanzen, Kinder jubeln dazu.

Im Netz ist der Clip der Hit. Wie auch das Balkonsingen in Italien, das millionenfach geklickt wird. Das macht Mut. Im Internet lebt die Musik weiter, die nun nicht mehr öffentlich aufgeführt werden darf – und findet trotzdem ihr Publikum, noch mehr Publikum. Aber eben in der ganz privaten Atmosphäre. Der Corona-Alptraum hat offensichtlich nicht die Lust auf Musik gelähmt.

Mutmachen, nicht aufgeben, keine Angst („No Fear!“) ist auch das Motto von Igor Levit. Der Starpianist musste auch reihenweise Konzertabsagen hinnehmen – und geht nun jeden Abend auf Sendung über Twitter.

Das bringt die Smartphones an ihre Grenzen

Vor einem Gemälde von Hannes Malte Mahler sind Flügel und Kamera aufgestellt – „Musik lebt“, sagt er, und spielt Beethovens Waldstein-Sonate mit dem nötigen Furor. Und hat mal eben mehr als 200.000 Zuschauer. Und auch das andere passt: eine „Hymne, ein Kampflied über das Scheitern, über Hoffnungen und Ängste, über Glück, Sicherheit und Unsicherheit“ – was könnte da besser sein als Frederic Rzewskis großartiges „People United“. Das bringt die Smartphones an nicht nur klangliche Grenzen. Und auch die Zuhörer, die eine satte Stunde dafür opfern müssen.

Viele der Künstler sind tatsächlich zu bedauern, haben teilweise Wochen für diese eine Aufführung geprobt – und nun ist die Premiere mindestens verschoben, meistens abgesagt. Und man will doch spielen – für die Menschen. Wie auch in Hannover.

Igor Levit spielt im Livestream. Quelle: Twitter

Die Staatsoper wird ihre für heute geplante Premiere live auf Facebook streamen, ab 10.30 Uhr läuft das „Musiktheater für Unerwachsene“ nach einem Konzept von Neutöner Mauricio Kagel mit dem Titel „Zählen und Erzählen“. Und man sollte zuhause auch Beifall spenden, den Applaus darf man dann über Facebook weiterreichen.

Wie es auch bei Igor Levit passiert, der weltweit gesehen wird. Da laufen die lobenden Twitter-Kommentare aus Pristina, Hannover, New York und Tokio ein.

Opernhäuser rund um die Globus spielen, bieten ihre Spitzenprodukte an, öffnen ihre Konserven – wie die Wiener Staatsoper, die jeden Abend Kostbarkeiten aus ihrem klingenden Fundus kostenlos ins Netz stellt – „Falstaff“, „Rheingold“ oder dann am 30. März die „Hochzeit des Figaro“ sogar mit hannoverscher Unterstützung: Cornelius Meister steht am Pult.

James Blunt allein in der „Elfie“

Die Berliner Philharmoniker verzichten auch aufs Geld, in ihrer „Digital Concert Hall“ sind Aufnahmen aus mehr als zehn Jahren abrufbar, darunter 15 Konzerte mit dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko, die bis zum Ende des Monats kostenlos sind.

Heute ist auch die New Yorker Metropolitan Oper dabei mit „Carmen“ und der ansonsten unbezahlbaren Anna Netrebko. Für 20 Stunden ist die komplette Aufführung kostenlos zu sehen. Andere Opernhäuser wie Stuttgart verzichten allerdings auf „Geister-Aufführungen“ – die Stimmung mit einem vollen Zuschauerhaus lässt sich nicht ersetzen.

Lesen Sie mehr: Diese Veranstaltungen fallen aus

Auch Pop-Größen wie James Blunt sind ohne Publikum dabei. Aber wenn die Kulisse so grandios ist, wie die Elbphilharmonie, macht das schon Spaß. Etwas bescheidener geht das die italienische Rockröhre Gianna Nannini an, die live auf Instagram etliche Akustikstücke aus ihrem Wohnzimmer in Mailand streamt.

Und das machen dann auch Opernsänger wie die US-Diva Joyce DiDonato, die gleichzeitig auch Einblicke in ihr Wohnzimmer ermöglicht. Und manches Ensembles wie das Bach Collgium, das aus Köln die „Johannes-Passion“ streamen wird, nutzt die Gelegenheit, das Ganze auch als CD-Produktion festzuhalten – zum 30. Jubiläum, könnte historisch werden.

Lesen Sie mehr: Liveblog zum Coronavirus: Die aktuelle Lage in Hannover

Etabliert werden nun ganz andere Arten des Zuhörens. Die große Andacht wie in den Philharmonien, das ruhige Sitzen in angemessener Kleidung ist vor dem Computer kaum mehr angesagt. Da darf auch die Chipstüte mal knistern – es bleibt das so geschätzte überwältigende Gefühl, die Entstehung von Musik gemeinsam mit Tausenden, vielleicht sogar Millionen Menschen zu erleben.

Das alles zeigt die Kraft der Kunst, die es erlaubt, auch schlimmste Krisen zu überdauern. Dass die Musik immer noch erklingt, gibt Hoffnung. Im Moment ist es wie beim Tauchen, Luft anhalten, runter, weiter schwimmen und irgendwann wieder auftauchen, tief einatmen – und wieder Kraft haben für die lebendige Kultur. Das Live-Erlebnis ist unübertroffen: Denn ein Theater, eine Oper, eine Ballett-Compagnie oder eine Band, die nicht auftritt, ist nicht existent.

Von Henning Queren