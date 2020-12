Hannover

Die Sophienschule im Zooviertel steht unter Schock: Zwei Neuntklässlerinnen (14) des Gymnasiums hatten sich am Donnerstagvormittag gemeinsam mit einem 16 Jahre alten Jungen nahe des Braunschweiger Platzes auf die Gleisen begeben – die Polizei spricht von gemeinschaftlichem Selbstmord.(NP berichtete). Eine durchfahrende S-Bahn der Linie 4 erfasste die Jugendlichen. Der 16-Jährige sowie eines der Mädchen starben, ihre Freundin überlebte schwer verletzt.

Bereits am Donnerstag hatte Schulleiter Peter Kindermann Eltern und Schüler in einer Mail über den Unfall „in der Nähe unserer Schule informiert“. Und angekündigt, dass es am Freitagmorgen außerplanmäßig Unterricht im Klassenverband geben werde.

Anzeige

Sophienschule : „Wir sind tief betroffen und traurig“

Am Freitag überbrachte Kindermann der Schulgemeinschaft die traurige Nachricht: „Eine Schülerin des 9. Jahrgangs unserer Schule ist leider verstorben. Und eine Schülerin des 9. Jahrgangs unserer Schule ist leider schwer verletzt. Wir sind tief betroffen und traurig.“ Man habe am Vormittag mit allen Schülern über die Tragödie gesprochen und Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit dem Verlust zurechtkommen kann, heißt es in der Mail.

Schulpsychologen unterstützen bei Trauerarbeit

Bereits am Vortag hatte das Gymnasium bei der Landesschulbehörde Schulpsychologen zur Unterstützung dieser schweren Aufgabe angefordert. Fünf Experten waren am Freitag im Zooviertel, für Montag sei ein weiterer Einsatz geplant, so Behördensprecherin Bianca Trogisch. Die Lehrkräfte seien zuvor über den hochsensiblen Umgang mit Suizid sensibilisiert worden, sagt die Sprecherin: „Für betroffene Kinder wurden Rückzugsräume für Trauergespräche geschaffen.“ Gleichzeitig versuche man, vielen Schülern „einfach Normalität so gut es geht zu bieten, weil diese in Krisen bestärkend wirkt“, erklärte der Leiter der Sophienschule.

Schulleiter: „Sprechen Sie zu Hause über das Geschehene“

Kinder und Jugendliche würde auf solche Tragödien sehr unterschiedlich reagieren, schrieb Kindermann an die Elternschaft: „Manche reagieren sensibler, können schlecht schlafen oder wirken unkonzentriert. Während die einen immer wieder über das Ereignis sprechen wollen, ziehen sich andere zurück oder wirken eventuell sogar auffällig ruhig.“ All diese Reaktionen seien normal, so der Oberstudiendirektor und ermutigte die Familien: „Sie können Ihrem Kind helfen, indem Sie zu Hause über das Geschehene sprechen.“

Haben Sie Selbstmordgedanken?

Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen:

0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Lesen Sie auch

Von Britta Lüers