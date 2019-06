Hannover

Am Montagabend war der Dachstuhl einer Baracke auf dem Gelände der stillgelegten Bundeswehrkaserne an der General-Wever-Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Allerdings zogen sich die Nachlöscharbeiten noch bis in den späten Abend hin. Verletzt wurde niemand.

Technischer Defekt ausgeschlossen

Am Dienstag nahmen Ermittler der Polizei den Brandort im Sahlkamp unter die Lupe. „Sie gehen von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandlegung als Ursache für das Feuer aus“, so Polizeisprecher Philipp Hasse. Da das Gelände stillgelegt ist, sein ein technischer Defekt jedenfalls nahezu ausgeschlossen.

Von api