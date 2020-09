Dachstuhlbrand: Mehrfamilienhaus bei Hannover unbewohnbar

Hannover

Nach einem Dachstuhlbrand am Mühlenbergsweg in Altgarbsen am Sonnabendabend ist ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Brandursache in dem Fall aufgenommen.

Das Feuer war gegen 20 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachboden bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten unbeschadet das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hin.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Während des Einsatzes versuchte ein Bewohner, immer wieder in das Haus zu gelangen. Nach Angaben der Polizei musste er mit Zwang daran gehindert werden, das Gebäude erneut zu betreten. Die Beamten setzten sogar Pfefferspray ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von Britta Mahrholz