Dachgeschosswohnung brennt aus – zwei Personen verletzt

Hannover

In der Nacht zu Montag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Beneckeallee ( Vinnhorst). Die Wohnung brannte vollständig aus, die Eigentümer des Hauses wurden bei dem Feuer verletzt.

Um 0.20 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand der Dachgeschosswohnung, Flammen sollten bereits aus dem Fenster schlagen und zwei Personen befanden sich mutmaßlich noch im Gebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehr drohten die Flammen bereits auf den Dachstuhl überzugreifen. Das ältere Ehepaar, dem das Zweifamilienhaus gehört, hatte sich bereits ins Freie gerettet. Allerdings hatte sich die Frau eine Rauchgasvergiftung und der Mann eine Brandwunde am Bein zugezogen. Sie wurden vom Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Brandursache unklar

Mehrere Trupps unter Atemschutz drangen in das Dachgeschoss vor, um das Feuer zu bekämpfen. Den Einsatzkräften gelang es schnell die Flammen unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf den Dachstuhl und das Erdgeschoss zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten waren gegen 3 Uhr beendet.

Das Gebäude ist derzeit aufgrund der massiven Brand- und Rauchschäden nicht bewohnbar. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei Hannover die Ermittlungen aufgenommen.

