Hannover

Die Corona-Pandemie hat in vielen Branchen für Krisenstimmung gesorgt, nicht so auf dem Bau. Kurzarbeit war zu keiner Zeit ein Thema, die Auftragsbücher sind seit Jahren voll. Ein Vorteil, den auch Jason Pollerscheck (18) erkannt hat. Der 18-Jährige hat am 1. August eine Lehre zum Dachdecker begonnen, sieht darin eine sichere Perspektive: „Der Job ist sicher durch die Krise gekommen. Im Gegensatz zu anderen Berufen ist man hier nach dem Ende der Ausbildung in festen Händen.“

Denn Fachkräfte sind Mangelware, berichtet sein Meister Ingo Wernicke (59) aus Erfahrung. Seit 28 Jahren führt er seinen Dachdeckerbetrieb in der List, die Auftragslage ist seit Jahren konstant. Zwar sei es in den vergangenen Jahren kein Problem gewesen, neue Azubis zu finden, aber: „Es ist verdammt schwer, gute und zuverlässige Leute zu bekommen.“ Viele seien nicht ausdauernd und würden die Lehre vorzeitig abbrechen. Andere hätte er bereits feuern müssen, weil sie mehr durch Abwesenheit als durch Einsatz glänzten.

Bewerbung, Praktikum, Vertrag

Nicht so Neu-Azubi Pollerscheck, der schon zwei Monate vor Ausbildungsstart anheuerte. „Ich hatte Zeit und wollte schon mit anpacken.“ Dass er ins Handwerk wollte, sei ihm schon vor seinem Abschluss an der IGS Badenstedt im vergangenen Jahr klar gewesen. „Ein Bürojob, wo man nur rumsitzt, ist nichts für mich“, sagt er. Dass er aber auf dem Dach landen würde, war vor einem Jahr noch nicht abzusehen. „Ich wollte eigentlich eine Ausbildung im Metallbau machen“, so der hobbymäßige Autoschrauber.

Bei der Arbeit: Als Dachdecker-Azubi muss Jason Pollerscheck auch mit dem Spachtel umgehen können. Quelle: Katrin Kutter

Auf seinen heutigen Job kam er erst durch einen befreundeten Dachdecker seines Stiefvaters. Dieser hätte ihn in seiner Orientierungsphase nach dem Schulabgang ein paar Mal mit auf den Bau genommen. Eine prägende Erfahrung. „Da habe ich gesehen, wie abwechslungsreich der Job ist. Im Metallbau ist es dagegen monoton. Da macht man jeden Tag das Gleiche.“

Entsprechend habe er sich umentschieden und im April auf einen Lehrplatz zum Dachdecker bei Meister Wernicke beworben. Nach einem einwöchigen Praktikum gab es dann den Ausbildungsvertrag.

Ausbildung zum Dachdecker „absolut richtige Entscheidung“

Bis es am 1. September mit der Berufsschule losgeht, hilft er weiter täglich auf den Baustellen seines Ausbildungsbetriebs mit. Start ist morgens um 6:30 Uhr. „In der Firma beladen wir die Wagen und fahren dann gemeinsam los.“ Gegen 16 Uhr wird auf dem Bau wieder eingepackt, um 16:30 Uhr ist Feierabend.

Über sein berufliches Umdenken sagt Jason heute: „Es war die absolut richtige Entscheidung.“ Er hebt hervor: „Die Vielfalt des Berufs ist unschlagbar. Es macht einfach Spaß. Ob Ziegel, Holz oder Glas: Hier arbeitet man mit allen Materialien.“ Zudem sei man auch ständig woanders, was den Job noch abwechslungsreicher mache. Auch der Ausblick in der Höhe sei toll. „Und an der frischen Luft zu arbeiten sowieso. Erst recht im Sommer.“

Von Jens Strube