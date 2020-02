„DSDS“-Star Jahnke meldet sich mit neuer Single zurück

Hannover

Schon seit einiger Zeit hat man nicht mehr allzuviel von ihm gehört, nun meldet sich Alex Jahnke (32) mit einer neuen Single zurück. „Wir sind bereit“ heißt der Song, der am Freitag (28. Februar) erschienen ist. „Darin erzähle ich die Geschichte meiner Großeltern“, sagt der Mann, der in der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ um Poptitan Dieter Bohlen (66) im Jahr 2017 den zweiten Platz belegt hat. Eine ziemlich rührende Geschichte, die die Gefühlslage seines Opas Bernhard beschreibt, nach dem seine geliebte Frau (und Jahnkes Großmutter) Helga gestorben ist. Berührender Zufall: Sie wäre am Erscheinungstag 86 Jahre alt geworden.

Am Anfang des Liedes stand nur eine Idee, eine Zeile, die Jahnke der Produzent Ansgar Huppertz irgendwann unter die Nase gehalten hat. „An was erinnert mich das?“, überlegte der 32-Jährige Mann aus Höver ( Sehnde) daraufhin, „ich wollte einen persönlichen Bezug zu mir herstellen.“ Prompt fielen ihm seine Großeltern ein, „ich wollte eine Geschichte von ihrer Liebe erzählen, die sogar den Tod überdauert hat. Besonders diesen Gedanken, dass die zwei Seelen sich auch nach dem Tod wiederfinden, fand ich schön.“ Sein Großvater starb ein Jahr nach Oma Helga.

Am Sonntag (1. März) erscheint auch ein Video zu dem gitarrenlastigen Lied, Jahnke hat es mit kleinem Aufwand, ein Drei-Mann-Projekt, in Hannover gedreht. „Es ist im November vergangenen Jahres in den Herrenhäuser Gärten, genauer gesagt am Leibniz Tempel entstanden.“ Fans sollten sich den Clip unbedingt genauer ansehen, denn der Sänger ist nämlich nicht umgehend wiederzuerkennen. Es sind die Haare, die anders sind: „Ich habe sie so getragen, wie mein Großvater es immer getan hat“, so Jahnke bei einem Cappuccino im Kaiserhof am Ernst-August-Platz.

Nach längerer Pause nun das Comeback

Das vergangene Jahr hat Jahnke relativ zurückgezogen mit dem Schreiben von Songs verbracht, stand nicht viel auf der Bühne. „Nach , DSDS’, dem Musical ,Grease’, mit dem ich auf Tour war, und Auftritten bei der Vierschanzentournee hat mir die Pause wirklich gut getan“, gesteht der 32-Jährige. Und wir freuen uns, dass er mit neuem Stoff zurück ist!

