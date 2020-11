Hannover

In den Zeiten der Pandemie fehlt es an vielem – an Blutreserven sollte es hingegen nicht fehlen. Selbst wenn im Laufe der steigenden Fallzahlen nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden würden, wird Blut benötigt. Und Räumlichkeiten, um Blut zu spenden. Darauf macht das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) aufmerksam.

„Für uns ist es eine neue Situation. Es fehlt uns nicht an engagierten Helferinnen und Helfern, sondern an den Räumlichkeiten. Das ist für die Durchführung der Blutspende – und so auch für die Versorgung der Patienten in den Kliniken – ein großes Problem“, sagte Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes.

Blutspende von Corona-Beschränkungen nicht betroffen

Er erklärte auch, warum das so ist: Die neuen Beschlüsse und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen führten vielerorts zu Verunsicherungen und Missverständnissen. Viele Verantwortliche von Ortschaften und Institutionen hätten bereits geplante Blutspendetermine in Gemeinderäumen, Schulen und Feuerwehrhäusern abgesagt. Dabei sei die Blutspende von den aktuellen Corona-Beschränkungen nicht betroffen. Sie sei „für die Erhaltung unseres Gesundheitssystems relevant und daher kein Bestandteil der geplanten Pandemiebeschränkungen“.

Die Terminabsagen könnten aber zu Engpässen in der Versorgung von Patienten mit Blutpräparaten führen. Baulke: „Wir sind hier auf die Unterstützung der Gemeinden und Feuerwehren als wichtige Akteure angewiesen.“ Alle Blutspendetermine würden einem strengen Sicherheitskonzept unterliegen, „wodurch dort kein größeres Risiko besteht“.

Von Petra Rückerl