DRK Hannover: Präsidium steht hinter umstrittenen Chef Verschaeren

Hannover

Die Unzufriedenheit beim DRK Region Hannover ist noch deutlich größer als angenommen. In einem Brief hatten langjährige Mitarbeiter ihrem Chef Anton Verschaeren einen „Führungsstil nach Gutsherrenart“ vorgeworfen und seine Ablösung gefordert. Diesen Brief hatten anfangs 17 langjährig Beschäftigte unterschrieben. Fast 30 Mitarbeiter haben sich dann der Kritik angeschlossen. Drei Unterzeichner haben dann ihre Unterschrift wieder unkenntlich gemacht. Dem Vernehmen nach sei Druck auf sie ausgeübt worden.

Als es weder vom Landesverband noch vom Präsidium eine befriedigende Antwort auf den Mitarbeiter-Brief gegeben habe, haben Mitarbeiter laut NP-Informationen von sich aus Konsequenzen gezogen. So sollen zwei Betriebsleiter und ein stellvertretender Betriebsleiter im Rettungsdienst gekündigt haben.

DRK verbessert Mitarbeiter-Kommunikation

Seit Wochen versucht die NP vom DRK Region Hannover, vom Präsidium und vom DRK-Landesverband Antworten zu bekommen. Zu diesem Zweck hat die NP auch die Landtagspolitiker Rainer Fredermann (CDU), Stefan Birkner (FDP) sowie den Bundestagskandidaten Adis Ahmetovic (SPD) angeschrieben. Sie gehören dem DRK-Präsidium Region Hannover an. An sich sind Politiker nicht um Worte verlegen, in diesem Fall schon.

Der DRK-Landesverband lehnte eine Beantwortung der NP-Fragen ab und verwies auf die „föderale Struktur“. Es handle sich um interne Fragen des eigenständigen DRK-Verbandes Region Hannover. Eine gleichlautende Antwort haben nach NP-Informationen die Verfasser des Protestbriefes erhalten.

DRK-Sprecherin Nadine Spangenberg antwortete im Namen des Präsidiums, ohne genauer auf die Fragen der NP einzugehen. „Für uns genießen Transparenz und die Möglichkeit eines jeden Mitarbeitenden, seine Meinung uneingeschränkt äußern zu können, einen hohen Stellenwert“, schreibt sie. „Strukturen“ seien weiter überprüft und „optimiert“ worden. Als Reaktion auf den Brief seien in mehreren Rettungswachen Betriebsversammlungen abgehalten und Unernehmensentscheidungen erklärt worden.

DRK-Chef suspendiert zwei vermeintliche „NP-Informanten“

Weiterhin sei ein Schulungsprogramm für die mittlere Führungsebene ausgearbeitet worden. Das Präsidium bewertet die Bemühungen von DRK-Chef Verschaeren, seit März Kommunikation und Betriebsklima zu verbessern, „als positiv“. Im März hatten die Mitarbeiter den Brief verfasst.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem Brief war die Rede davon, dass viele DRK-Beschäftigte gekündigt haben oder sich mit Abwanderungsgedanken beschäftigten. Eine Anfrage nach allgemeinen Zahlen zum Thema Fluktuation beim DRK wurden aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ verweigert. Ferner heißt es, dass sich Verschaeren „despektierlich“ gegenüber Mitarbeitern geäußert habe. Aus „Schutz von Mitarbeitern“ wird in dem Brief darauf verzichtet, konkrete Situationen zu schildern.

Verschaeren hatte nach der „Impfdrängler-Affäre“ gegenüber der NP eine Aufarbeitung der Angelegenheit angekündigt. Anstatt die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, suspendierte er zwei Mitarbeiter. Er hatte den Verdacht, dass Beide Informationen an die NP weitergegeben haben. Auch das wird kritisch in dem Brief angemerkt.

Von Thomas Nagel