DRK Hannover: „Konsequente Drohungen und Abmahnungen?“

Hannover

Was ist nur beim DRK Region Hannover los? Im Zuge der Berichterstattung über Impfdrängler beim DRK häuften sich die Informationen über schlechten Umgang mit Mitarbeitern. Nörgeleien einzelner, unzufriedener Angestellter, wie es sie in jedem Betrieb gibt? Danach sieht es nun nicht mehr aus.

Der NP liegt ein Brief mit Datum vom 23. März 2021 an „Alle Mitarbeiter/innen“ vor. Gerichtet ist der „finale Rettungsruf“ an den DRK Landesverband und an das Präsidium DRK Region Hannover. Unterschrieben ist der Brief von 17 langjährig beschäftigten Mitarbeitern.

Drohungen und Abmahnungen beim DRK an der Tagesordnung?

Sie kritisieren erhebliche Verstöße gegen Compliance-Richtlinien. Da ist die Rede davon, dass „durch konsequente Drohungen und Abmahnungen Einfluss auf das Personal“ genommen werde. Entscheidungen der Geschäftsführung seien „nicht mehr transparent und nachvollziehbar“.

Es wird Bezug genommen auf die NP-Berichterstattung zum Thema „Impfdrängler beim DRK“. „Anstatt diese skandalösen Zustände kritisch für die Mitarbeitenden nachvollziehbar zu reflektieren, wird der Fokus darauf ausgerichtet, die NP-Informanten zu suchen (...).“ Es ist auch von fehlender Wertschätzung der Beschäftigten die Rede.

Aus diesen Gründen wendeten sich viele Angestellte vom DRK ab. Es ist von einer steigenden Anzahl beantragter Zwischenzeugnisse zu Bewerbungszwecken und eine „ebenso wachsende Zahl von Kündigungen“ die Rede. Eine „Führung nach Gutsherrenart“ passe nicht zu den Grundsätzen des DRK. Sie lauteten Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Einheit. Am Ende des Schreibens wird der Wunsch nach einem Führungswechsel geäußert.

DRK geht auf die Vorwürfe der Beschäftigten nicht ein

Die NP bat den Vorstandsvorsitzenden des DRK Region Hannover, Anton Verschaeren, um eine Stellungnahme. Auf die schriftliche Anfrage erfolgte eine Woche lang keine Antwort. Dann schrieb die Pressesprecherin Nadine Spangenberg: „Einige Fragen, die Sie in Ihrer Mail gestellt haben, wurden bereits von uns in der Vergangenheit beantwortet. Zudem können wir zum Sachverhalt, die eine Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter betrifft, aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben.“

Die NP bat allgemein um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen und fragte, ob die Zahl der Kündigungen in den vergangenen zwei Jahren zugenommen habe. Ferner wollte die NP wissen, ob die Unterzeichner des Briefes mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Es scheint, als sei zumindest der Vorwurf der Intransparenz gegen die DRK-Führung nicht völlig aus der Luft gerissen.

Und das bei einer Organisation, die von vielen Ehrenamtlichen getragen wird. Das DRK Region Hannover hat 130 Ortsvereine, 35.000 Mitglieder und 2300 Beschäftigte. Anton Verschaeren bildet mit Marlis Spieker-Kuhmann seit Anfang 2021 eine Doppelspitze.

Von Thomas Nagel