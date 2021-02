Hannover

Der mutmaßliche Impfskandal beim DRK-Regionsverband Hannover könnte für die Betroffenen Konsequenzen haben. „Wir haben umgehend um Aufklärung gebeten“, erklärte Kerstin Hiller, Sprecherin des DRK-Landesverbandes, am Donnerstag. Es gebe klare Vorgaben für die priorisiert zu impfenden Personen, und daran haben sich „selbstverständlich alle im DRK Verantwortlichen“ zu halten.

Die NP hatte berichtet, dass sich der Geschäftsführer Pflegedienste am 4. Januar 2020 nachträglich auf eine Impfliste setzen ließ. Die Mail liegt der NP vor. Auch seine Ehefrau, seine Assistentin, eine Prokuristin und zwei Mitarbeiterinnen aus dem Bereich IT Organisation kamen mit auf die Liste. Am 30. Januar wurde sie dann gegen das Corona-Virus immunisiert.

DRK-Chef verwickelt sich in Widersprüche

Der Chef des DRK-Regionsverbandes, Anton Verschaeren, erklärte, dass alle Beteiligten mit der Pflege am Patienten beschäftigt seien – beziehungsweise die Prokuristin mit dem Verkauf des DRK-Pflegeheims „Am Listholze“ zu tun gehabt habe. Zu diesem Zweck habe sie sich häufiger in dem Heim aufhalten müssen. Das Heim ist bereits verkauft und steht seit Anfang Februar leer.

Die Erklärungen des DRK-Chefs stießen bei einem Insider auf Unverständnis. So sei die Frau des Geschäftsführers eine Ausbilderin für Pflegekräfte und „nur sporadisch in den beiden DRK-Pflegeheimen“. Die Aussage des DRK-Chefs, dass der Geschäftsführer kommissarisch auch als Heimleiter gearbeitet habe, klingt auch nicht überzeugend. Die Mail am 4. Januar war vom Heimleiter geschrieben. Dieser Mitarbeiter sei mittlerweile nicht mehr beim DRK, erklärte Verschaeren. Vorher sei er auch nicht mehr „operativ“ tätig gewesen.

Ähnliche Vorfälle in Hamburg und Bielefeld

Das widerspricht Angaben von DRK-Mitarbeitern. Der Heimleiter sei bis 15. Januar voll im Dienst gewesen, habe dann Resturlaub genommen. Zwei Wochen später habe dann seine Nachfolgerin die Geschäfte übernommen. DRK-Sprecherin Hiller: „Stellt sich heraus, dass hier vorsätzlich die Corona-Impfverordnung durch Führungskräfte missachtet wurde, werden wir arbeitsrechtliche Konsequenzen mit Nachdruck unterstützen.“

Bereits in Hamburg-Harburg und in Bielefeld sind DRK-Führungskräfte unangenehm in Erscheinung getreten. Sie haben sich, obwohl noch nicht an der Reihe, gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Von Thomas Nagel