Hannover

Alkohol, Nikotin, Computerspiele: Ist das Suchtrisiko bei zu vielen Arbeitnehmern in Niedersachsen zu hoch? Laut der DAK-Studie „Sucht 4.0 in Niedersachsen“, die am Dienstag vorgestellt wurde, wirken sich die Süchte gravierend auf Betriebe und Erwerbstätige aus: Der Krankenstand ist bei Betroffenen mehr als doppelt so hoch.

Größtes Problem: Der Alkoholkonsum, besser gesagt, der „riskante Alkoholkonsum“, erklärte Susanne Hildebrandt vom IGES-Institut Berlin, die die Studie an 237 000 DAK-Versicherten erhoben hat. Rund 77 Prozent der Beschäftigten trinken Alkohol – das Verhältnis von Männer und Frauen hält sich dabei die Waage. Gefährlich wird es bekanntlich, wenn man zu viel trinkt. „In Niedersachsen betrifft das 425 000 Beschäftigte“, erklärt Hildebrandt. „Jeder Neunte trinkt riskant.“

Jeder Neunte trinkt in Niedersachsen zu viel. Quelle: NP

Zwei Gläser Bier pro Tag sind schon zu viel

Von riskantem Alkoholkonsum spricht man ab einer Menge von täglich 24 Gramm Reinalkohol bei Männern, und 12 Gramm Reinalkohol bei Frauen. „Umgerechnet sind das Männer, die an fünf Tagen der Woche mindestens zwei Gläser Bier (je 0,3 Liter) trinken und Frauen, die an fünf Tagen mindestens ein Glas Bier trinken.“ Wer so viel trinkt, setzt seinen Körper dem Risiko von Folgeschäden und -erkrankungen aus. Und er schadet damit auch der Arbeit, nicht nur durch die Fehltage: Je höher der Alkoholkonsum, desto häufiger kommen betroffenen Mitarbeiter zu spät oder machen früher Feierabend.

„Sucht versteckt sich“

Susanne Hildebrandt stellte den DAK-Gesundheitsreport 2019 für Niedersachsen vor. Das Thema: „Sucht 4.0 in Niedersachsen – Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt". Quelle: Villegas

Selten fehlen betroffene Arbeitgeber im Job, weil sie wegen ihrer Suchtproblematik krank geschrieben werden. „Sucht versteckt sich“, sagt Bärbel Lörcher-Straßburg, Drogenbeauftragte des Landes zu den Ergebnissen der Studie. „Außerdem haben Ärzte in der Regel nicht die Zeit, die Patienten darauf anzusprechen.“

Bis zu dreimal mehr Fehltage

Vielmehr blieben die Betroffenen wegen anderer Krankheiten zuhause – wegen des Bewegungsapparats, Kreislauf, des Atmungssystems, wegen Verletzungen oder wegen psychischer Leiden. Diese Diagnosegruppen sind für die meisten Ausfalltage verantwortlich – täglich fallen 4,3 Prozent der berufstätigen Niedersachsen krank aus. Und in diesen Diagnosegruppen sind die Suchtauffälligen laut der DAK-Studie besonders stark vertreten. Meistens sind sie wegen Rücken, Erkältung und Co. doppelt so oft krank wie ihre unauffälligen Kollegen – in der Sparte „psychische Leiden“ sind es sogar dreimal so viele Fehltage.

Krankenstand von Erwerbstätigen Quelle: NP

Die meisten Krankmeldungen bei Suchtproblemen lassen sich laut Studie auf Alkohol zurückführen. Aber auch, wer Zigaretten und Computerspiele suchtartig konsumiert, ist laut DAK häufiger krank.

196.000 „riskante Computerspieler“ in Niedersachsen

So gelten in Niedersachsen rund 196.000 Arbeitnehmer als „riskante Computerspieler“ – vor allem jüngere zwischen 18 und 29 Jahren. Jeder Vierte von ihnen spiele auch während der Arbeitszeit. Regelrecht süchtig sind aber nur 1,3 Prozent der Beschäftigten. Die häufigste Sucht, die auch die Arbeitswelt betrifft, ist aber das Rauchen: Jeder achte Erwerbstätige ist abhängig. Die große Mehrheit der Raucher konsumiere dabei – egal ob über die herkömmliche Zigarette oder E-Dampfer – Nikotin.

Computerspielsucht in Niedersachsen Quelle: NP

„Tabak- und Alkoholwerbung verbieten“

„Suchtprobleme im Job sind kein Nischenthema“, kommentierte Dirk Vennekold, Leiter der DAK Niedersachsen. Zum Thema Rauchen fordere man ein umfassendes Werbeverbot für Tabak und auch E-Zigaretten. Deutschland sei das einzige EU-Land, in dem die Werbung noch erlaubt sei, so Vennekold. „Für den Bereich Alkohol wäre die Forderung die gleiche.“

Jeder achte Beschäftigte ist abhängig von Zigaretten Quelle: NP

Was können Chefs und Kollegen tun?

Doch auch Mitarbeiter und Chefs seien gefragt, findet Michael Cuypers von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen. Präventiv helfe eine Verbesserung des Betriebsklimas. Druck und Belastung hingegen gelten als suchtfördernde Arbeitsbedingungen. Sie zu vermeiden ist aktive Suchtprävention: „Chefs und Betriebsräte sollten sich fragen, wie ein Ausgleich zur hohen Arbeitsbelastung geschaffen werden kann.“

Auch eine Ansprechperson für Suchtfragen im Betrieb helfe nachweislich. Die Landesstelle biete nebenamtliche Ausbildungen an. „Allein die Schaffung so einer Stelle wirkt unserer Beobachtung nach bereits präventiv“, so Cuypers.

Wichtig für Betriebe, die bereits betroffen sind: „Nicht wegsehen, aufklären, Hilfe anbieten“, so Cuypers. „Letztlich muss die Initiative aber vom betroffenen Arbeitnehmer selbst kommen.“

Von Simon Polreich