Cybermobbing: Eine Frage der Möglichkeiten

Wenn Grenzen jeden Tag überschritten werden, verschieben sie sich automatisch: Das ist gelebte Erfahrung auf unseren Pausenhöfen, wo offenbar gemobbt wird, was das Datenvolumen der Smartphones so her gibt. Laut Zahlen der Landesstelle Jugendschutz war knapp die Hälfte der Jugendlichen schon Opfer meist verbaler, aber auch körperlicher sexueller Gewalt.

Die Bandbreite der Fälle ist groß, sie reicht von Beschimpfungen bis hin zum Missbrauch. Zu den häufigsten Taten gehört Cybermobbing, eine Frage vor allem der technischen Möglichkeiten: Nie zuvor war es komfortabler zu denunzieren, weil es Chat-Programme gibt, und weil junge Menschen nur selten zur Vorsicht neigen. Dies zumindest war früher nicht anders, aber es gab eben noch keine Geräte, mit denen man binnen Sekunden peinliche Fotos von sich in den Umlauf bringen konnte. Auch die sexuellen Übergriffe, das betonen die Forscher, habe es schon immer gegeben. Man habe nur nicht richtig hingeschaut.

Dass dies sich jetzt ändert, ist ein erster Schritt. Der aus Tätern keine Feingeister machen wird, aber Hemmschwellen aufbaut und daran erinnert, dass die virtuelle und die echte Welt zusammenhängen. Und der Betroffenen hoffentlich das Selbstbewusstsein zurückgibt, das dabei hilft, aus der Opferrolle zu finden.

Von Fabian Mast