Crack in Hannover: "Substitutionsräume wird es niemals geben"

Hannover

Mit einem Fünf-Punkte-Plan will die Stadt sogenannte Problemplätze in den Griff kriegen und gleichzeitig etwas für suchtkranke Drogennutzer tun. Es soll künftig sogar Substitutionsräume für Crack-Nutzer geben wie sie es bereits für Heroin-Abhängige gibt, hieß es kürzlich auf einer Pressekonferenz. Denn diese Droge hat Hannover als eine von drei großen Städten neben Hamburg und Frankfurt am Main ziemlich im Griff.

Bei Crack begebe sich die Stadt auf Neuland, heißt es seitens der Sozialdezernentin Sylvia Bruns, denn so etwas gebe es noch nicht. „Das wird es auch nicht geben“, ist sich Suchtforscher Heino Stöver aus Frankfurt am Main sicher. „Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel wird das niemals freigeben.“

Das liege an dem Stoff selbst, denn „Crack ist ein Verschnitt, ein aufgekochtes, gestrecktes Derivat, das ist völlig gesundheitsabträglich. Da sträuben sich sogar mir die Nackenhaare.“ Heroin dagegen sei, wenn es nicht mit Mitteln wie Waschpulver oder anderem gestreckt sei, nicht gesundheitsabträglich. Die Droge führe zwar in die Abhängigkeit, aber würde sich körperlich höchstens auf die Libido oder die Verdauung auswirken. Es gebe aber keine irreversiblen Schädigungen. „Crack aber, das sind zusammengekochte Steine, da wird man niemals eine Genehmigung bekommen.“ In Frankfurt habe man auch schon darüber nachgedacht, ob man über eine Ausnahmegenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittelprodukte solche Räume einrichten könnte, „aber als man sich das genau angeschaut hat, war klar, das würde nie geschehen“.

Konsumräume wären durchaus drin

Vorstellbar für Stöver wären dagegen Räume, wo Menschen Crack und dann auch Cannabis als sedierende Wirkung rauchen könnten. Was den Wissenschaftler aber umtreibt: „Crack ist in den großen Städten - ich wundere mich, dass man da nicht gemeinsam überlegt, was dagegen zu tun ist“, sagt der Soziologe, der auch in Hannover arbeitete. Es gebe etwa kein Medikament gegen das aufputschende Crack, nur indirekte Hilfsmittel wie Cannabis, um es den Leuten zum Runterkommen zu geben.

Was ist Substitution? Substitution bedeutet im Grunde Ersatz. In der Substitutionstherapie erhalten Drogenabhängige legale Ersatzstoffe, zurzeit überwiegend Methadon, Polamidon oder Subutex. Mittel wie Methadon mindern die Entzugssymptome, rufen aber nicht die berauschenden Wirkungen des zum Beispiel Heroins hervor, sprich: Der „Kick“ fehlt. Werden Ersatzstoffe über einen längeren Zeitraum gegeben, können auch sie abhängig machen. Dies soll durch eine schrittweise Verringerung der verabreichten Dosis verhindert werden. Mit der Substitution sollen vor allem die Folgeerscheinungen der Abhängigkeit gemindert werden, um die Betroffenen gesundheitlich und sozial zu stabilisieren. Den Abhängigen wird damit zunächst eine „Überlebenshilfe“ gegeben. Denn Langzeitabhängige weisen meist einen schlechten körperlichen Zustand auf, sind sozial schlecht integriert und begehen Straftaten, um Geld für den hohen Drogenbedarf zu beschaffen. Oberstes langfristiges Ziel ist es aber, die völlige Drogenabstinenz zu erreichen.

Von Petra Rückerl