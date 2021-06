Covid-Leugner kündigt Mitarbeiterin – als sie krank wird

Hannover

Wenn Patienten oder Mitarbeiter eine Maske trugen, machte er sich über sie lustig. Er selbst, immerhin approbierter Facharzt, konnte über die ganzen Corona-Maßnahmen nur müde lächeln. Selbst als er selber Fieber und Gliederschmerzen bekam, lief er bei der Arbeit – einer Praxis in Vahrenwald – ohne Maske herum, wirft ihm eine ehemalige Mitarbeiterin vor. Sie wurde von dem Orthopäden gekündigt, nachdem sie sich mit Covid infiziert hatte. Mutmaßlich angesteckt von ihm. Jetzt ging die Frau gegen ihre Kündigung vor dem Arbeitsgericht Hannover vor.

War die Kündigung eine Strafe, weil sie zu aufgrund von Corona krankheitsbedingt fehlte? Das glaubt zumindest die Klägerin Sandra B.. Ihr ehemaliger Chef erschien selbst nicht zum Gütetermin am Arbeitsgericht. Sein Anwalt äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Die haben es jedoch in sich.

Mails mit Querdenker-Texten an Mitarbeiter

So soll der Arzt die Gefährlichkeit von Covid-19 immer wieder in Abrede gestellt und sogar lächerlich gemacht haben. An seine Mitarbeiter verteilte er Mails mit Texten von Querdenker-Papst Anselm Lenz. Das Tragen von Masken war längst Vorschrift, als der Mediziner noch ohne Bedeckung in der Praxis herumlief. Auch das das Öffnen der Fenster habe er dem Personal untersagt hat – angeblich, damit die Patienten nicht frieren.

Ein Einsehen hatte der Mann auch nicht, als er Anfang Dezember selbst schwer erkrankte. Mit Fieber sei er in der Praxis erschienen – natürlich ohne Maske. Wenige Tage später erkrankte dann auch B.. Ein Test ergab, dass sie sich mit Corona infiziert hatte. Noch vier weitere Mitarbeiter erkrankten an Covid-19.

B. leidet noch heute an Konzentrationsschwäche und Atemnot

Für die alleinerziehende Mutter eine Infektion mit Folgen. Nicht nur, dass ihre Tochter das Weihnachtsfest alleine „schmeißen“ musste, wie sie im Gericht schilderte. Es folgte aufgrund des schweren Verlaufs auch ein Krankenhausaufenthalt. Bis heute ist sie arbeitsunfähig krank geschrieben. „Ich bin kurzatmig, habe Konzentrationsschwierigkeiten, mir sind sogar Haare ausgefallen“, erzählt sie.

Dafür macht sie ihren Chef verantwortlich. Er habe sie angesteckt, da er sich trotz einer Infektion in der Familie nicht in Quarantäne begeben hatte – sondern ohne Maske in der Praxis herumlief. Auf sie wirkt es wie eine doppelte Bestrafung, dass ihr der Arzt Ende April dann auch noch kündigte.

Hoffnung auf Wiedergutmachung machte ihr aber auch Richter Kilian Wucherpfennig nicht. Aus arbeitsrechtlicher Sicht bewege sich die Kündigung im Rahmen, da sie bei einem Kleinbetrieb von unter zehn Mitarbeitern auch aus Krankheitsgründen erlaubt ist. Ein Schmerzensgeld sei ebenfalls ausgeschlossen. Bei der Erkrankung könne man von einem Arbeitsunfall sprechen – und der werde über die Berufsgenossenschaft erstattet.

Kein Schmerzensgeld für sie, aber strafrechtliche Folgen für ihn?

Offenbar tat dem Richter die Härte des Gesetzes aber auch etwas leid: „Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, wir billigen gesundheitsschädigendes Verhalten“, bat der Richter um Verständnis. „Es ist tragisch, doch dies ist nicht der Ort, dem Fall einen moralischen Stempel aufzudrücken.“ Er empfahl der Klägerin, eine strafrechtliche Klage zu prüfen.

Mit dem Verteidiger ihres Ex-Chefs einigte sich die Frau auf eine Zahlung von 1250 Euro, mit der alle finanziellen Ansprüche abgegolten sind. Ob sie den strafrechtlichen Weg einschlägt und eine Klage wegen fahrlässiger Körperverletzung am Amtsgericht einreicht, wolle sie mit ihrem Anwalt noch überdenken, teilte sie nach der Verhandlung mit. Die Enttäuschung über den Ausgang war ihr dabei deutlich anzusehen.

Von Simon Polreich