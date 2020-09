Hannover

Welche Begriffe und Orte bleiben bei uns im kollektiven Gedächtnis, wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist? Klopapier sicher! Und Ischgl – der erste Viren-Hotspot für deutsche Winterurlauber, die auf dieses Souvenir gern hätten verzichten können.

Fünf Infizierte mit unterschiedlichen Symptomen

So wie Cecelia (29) und Christian Spohn (33) aus Hannover, die mit Freunden und dem Bruder Cecelias, Patrick Fischer (33), vom 7. bis 13. März zum gemeinsamen Skiurlaub inklusive Aprés-Ski gefahren waren. Cecelia Spohn, Volontärin der Neuen Presse, hatte vorsichtshalber aufs Ski- und Snowboardfahren verzichtet, sie war im fünften Monat schwanger. Die Vorsicht nützte beim Corona-Virus nichts. Alle fünf werden infiziert – einer, Patrick Fischer, hat keine Symptome, Christian Spohn trifft es dagegen heftig, Cecelia Spohn kommt mit einem blauen Auge davon.

Sorge um das Baby im Bauch

„Für mich war es eher wie eine mittelschwere Erkältung“, erinnert sich die 29-Jährige. „Ich hatte kein Fieber, nur Husten, Schnupfen und Halsschmerzen - eben wie ein grippaler Infekt“. Die Sorge um das Baby kann schnell von der Frauenärztin genommen werden. „Nichts wies nach den damaligen Erkenntnissen darauf hin, dass sich das Baby anstecken könnte. Ich war beruhigt“, erzählt die mittlerweile junge Mutter von einem gesunden Prachtbaby namens Valentin. Allerdings verliert sie temporär ihren Geruchssinn, „das zog sich bestimmt zehn Wochen, bis der Geruchssinn schleichend wiederkam“.

Fieberschübe schon auf der Heimfahrt

Ihren Mann trifft es dagegen mit voller Wucht. „Am 12. März noch in Ischgl hatte ich nur einen trockenen Husten, deswegen dachte ich an eine normale Erkältung.“ Eigentlich war das Apartment bis zum 14. März gebucht, aber der Wirt rät wegen des akuten Corona-Ausbruchs zur Abreise – bereits auf der Rückfahrt am 13. März quälen den jungen Mann starker Husten und erste Fieberschübe. „Dass wir mit dem Virus infiziert sein könnten, haben wir da trotzdem komplett ausgeblendet. Wir sind jung, wir sind fit, das kann nur eine normale Erkältung sein, dachten wir“, erzählt Christian Spohn.

Zehn Kilo weniger nach der Erkrankung

Zuhause in Hannover erfahren die beiden, dass Ischgl nun Risikogebiet sei und sie ohnehin 14 Tage in Quarantäne bleiben müssten. Sie wählen am Sonnabendmittag die 116117, berichten von ihren Symptomen. „Am Sonntag sind wir in die Südstadt ins damalige DRK-Testzentrum, aus dem Auto wurden die Abstriche genommen.“ Bereits am Sonntagabend erhält Cecelia Spohn ihr positives Ergebnis, am Dienstag ihr Ehemann. „Ich hatte zwei Wochen lang Fieber, ständiges Kopfweh, Durchfall, Appetitlosigkeit, Rücken- und Gelenkschmerzen“, erinnert er sich. Dazu die ewige Schlappheit. Fast vier Wochen ist er krank. „Ich bin aufgestanden, habe geduscht, bin aufs Sofa und wieder ins Bett“, berichtet der Bauingenieur. Zehn Kilo und eine Menge Haar hat ihn das Ganze gekostet. Versorgt werden sie von der Familie und Freunden, die die Einkäufe vor die Tür abstellen.

„Mich regen die Demonstrationen auf“

Dass nicht wenige Menschen das Corona-Virus verleugnen, kann Christian Spohn irgendwie verstehen. „Wir wissen, dass es das gibt, weil wir betroffen waren. Aber es gibt viele Menschen, die niemanden kennen, der erkrankt ist und trotzdem müssen alle die Maßnahmen und Regeln befolgen.“ Dennoch kann er die Demos und Verwörungstheorien nicht nachvollziehen. Seine Frau Cecelia machen die Demonstrationen wütend: „Mich regen auch Leute in der Bahn auf, die sich nicht an Maskenpflicht halten, das ist unverantwortlich.“

Von Petra Rückerl