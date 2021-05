Hannover

Der MHH-Infektiologe Matthias Stoll erklärt im NP-Interview, wie in der Pandemie eine Über- beziehungsweise Untersterblichkeit zustande kommen kann. Dass die Intensivstationen, auch in der MHH, zurzeit voll belegt sind und Deutschland im April eine Untersterblichkeit aufweist, erklärt er mit dem Alter der Patienten.

Was bedeuten Über- und Untersterblichkeit in der Corona-Pandemie?

Die Untersterblichkeit jetzt im April ist ein bisher selten beobachtetes Phänomen, das genauer untersucht werden sollte. Die Sterbestatistik zeigte zuvor eine Übersterblichkeit während der ersten und zweiten Pandemie-Welle. Das betraf vor allem die gebrechlichsten, insbesondere die über 80-Jährigen in den Alten- und Pflegeheimen. Dass wir jetzt im April eine geringe Untersterblichkeit hatten, könnte drei Ursachen haben: 1. Die erfolgreiche Impfkampagne in der Gruppe der ersten Priorität, also der über 80-Jährigen. 2. Der Fakt, dass gerade in dieser Gruppe viele der besonders Gebrechlichen bereits in den Monaten zuvor verstorben sind. Selbst in den schlimmsten Grippewellen hatten wir nicht so viele Todesfälle wie bei den Hochbetagten durch Covid-19. Und 3. die praktisch ausgefallene Grippesaison. Durch Kontaktbeschränkungen und Mund-Nasen-Schutz gab es nur wenige Grippefälle. Diese bestimmen aber ansonsten bis in den Mai hinein das statistisch erwartete Niveau der Sterbefälle.

Experte: Infektiologe Matthias Stoll sprach mit der NP zur Sterblichkeit. Quelle: Rainer Dröse

In starken Grippejahren gab es 25.000 Tote durch Grippe jährlich. Bei Covid-19 sind es in einem Jahr etwa 80.000 gewesen – wie kommt da eine Untersterblichkeit zustande?

Die 80.000 hatten wir zuvor in der Covid-19 bedingten Übersterblichkeit erfasst, jetzt sehen wir kaum noch schwere Erkrankungsfälle bei den über 70- und 80-Jährigen, weil die meisten geimpft sind. Jetzt sind die Fallzahlen bei jüngeren Jahrgängen zwar hoch, aber Todesfälle sind dort viel seltener.

Intensivstationen sind voll

Trotz der aktuellen Untersterblichkeit sind die Intensivstationen überbelegt, heißt es. Ist das ein Widerspruch?

Das ist eine sehr deutsche Klage über überbelegte Intensivstationen, tatsächlich sind sie aber bisher nur gut ausgelastet. Wir waren in Deutschland nie in der Lage wie Großbritannien Mitte 2020 oder jetzt Indien. Wenn das Gesundheitssystem erst einmal überrannt ist, dann haben die vielen, die man im Krankenhaus über ein bis zwei kritische Wochen retten könnte, keine Chancen mehr. Dann steigen Todesfallraten und damit die Übersterblichkeit. Unsere Intensivbetten sind jetzt aus anderen Gründen stärker und vor allem länger nachgefragt: Wenn jemand über 90 ist, wird er meist nicht auf einer Intensivstation sterben - und wenn doch, dann entscheidet sich sein Schicksal dort meist rasch nach wenigen Tagen. Jetzt aber haben wir einen viel niedrigeren Altersdurchschnitt dort, also Menschen im Mittel um die 50 Jahre. Wir haben also die Intensivstationen jetzt häufiger belegt mit jüngeren Covid-Fällen, die dort viel länger liegen. Normalerweise sind die Intensivstationen belegt mit Kurzliegern, zum Beispiel nach geplanten operativen Eingriffen, die seit Monaten nur eingeschränkt laufen. Wenn das so weitergeht, bekommen wir ein ethisches oder ein Versorgungsproblem .…

Sind die MHH-Intensivstationen voll?

Wir hatten schon mehr Coronafälle gehabt als im Augenblick, aber weil der Betrieb mit medizinischen Interventionen gerade an einer Uniklinik weiter laufen muss, haben wir einen hohen Bedarf an Intensivbetten. Wir haben Herzklappen, die schon im letzten Jahr operiert werden sollten. Aber: Vor einem Jahr gab es mit einer 80-Prozent-Belegung von Covid-19-Fällen auf einer Intensiveinheit vielleicht zwei oder drei Todesfälle pro Woche, jetzt ist es erfreulicherweise höchstens nur noch einer, aber die Betten werden dennoch nicht frei: Die Covid-19-Intensivfälle sind jünger und kräftiger, sie haben die bessere Prognose. Aber bis diese sich entschieden hat, dauert es sehr viel länger.

Lockerungen schon verantwortbar?

Zurzeit gibt es eine Diskussion über Lockerungen. Sind die jetzt schon verantwortbar?

Wir sind lange nicht so weit wie Israel oder Großbritannien, die mit früher und vor allem schneller mit dem Impfen begonnen haben. Israel hat jetzt nur noch wenige Infektionen, obwohl die Restriktionen dort kürzlich aufgegeben wurden. So weit sind wir in Deutschland noch lange nicht mit gerade mal 21 Prozent Erstgeimpften. Wir haben keine Herdenimmunität, höchstens in den Altenheimen, wo bis zu 100 Prozent der Bewohner geimpft wurden. Dort kann und muss man jetzt darüber entscheiden, die Restriktionen zu lockern. Die meisten Infektionen haben wir durch die britische Variante derzeit bei den 20- bis 40-Jährigen. Also empfiehlt es sich bei uns, noch mit Lockerungen zu warten. Lieber sollten wir klug über Priorisierungsgruppen nachdenken.

Welche Gruppen schlagen Sie vor?

Menschen, die in beengten Verhältnissen leben müssen wie etwa häufig am Mühlenberg oder dem Sahlkamp. Wer hingegen im Wohlstand mit viel Platz lebt, kann sich aus dem Weg gehen, diese Bürger brauchen die Impfung nicht so dringend wie Familien, die mit acht Personen auf 80 Quadratmetern wohnen. Ein solches Konzept in den Hotspots würde dann uns allen gemeinsam früher aus dem Lockdown heraushelfen.

Befürchten Sie, dass die Lockdowns mit Ängsten und Sorgen, weniger Bewegung, fehlenden Kontakten und mehr Alkohol, sowie übergewichtig gewordenen Kindern die Übersterblichkeit erhöhen?

Je schneller wir das überwinden – das schaffen wir mit der Kombination aus klug eingesetztem Lockdown und Impfstrategie – desto weniger befürchte ich dies. Gerade Jugendliche werden Bewegungsdefizite und Speck wieder ausgleichen. Wir kommen mit vielem zurecht: Aus den großen Katastrophen wie Kriegen, Vertreibungen und Hunger hat der gemeinsame Aufbauwille, der Gedanke, dass man nur gemeinsam aus der Talsohle herauskommt, den Menschen stets weitergeholfen und die Gemeinschaft gestärkt.

Die Statistik zur Sterblichkeit

Sterben durch die Corona-Pandemie in Niedersachsen mehr Menschen als in früheren Jahren? Über weite Teile des 2020 war das so, wie Daten des Landesamtes für Statistik belegen. Dort sind für das Jahr 2020 insgesamt 96.982 Todesfälle erfasst – über 2700 mehr also 2019 (94.256). Liest man die Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat sich die Lage ab Mitte Februar (7. Kalenderwoche) jedoch verändert. Demnach lag die Sterblichkeit seitdem konstant unter dem Schnitt der Jahre 2017 bis 2020. In der 12. Kalenderwoche, (Mitte März) starben 2021 beispielsweise 1779 Menschen, im Schnitt der vorigen vier Jahre waren es dagegen 2025. Danach endet die bislang erfasste Sterblichkeitsstatistik.

Wöchentliche Sterbefallzahlen in Niedersachsen Quelle: Grafik

Die Zahlen sind jedoch ohnehin mit Vorsicht zu lesen und zu bewerten. Das Bundesamt verweist darauf, dass für Niedersachsen von Februar bis Mitte März lediglich Schätzwerte vorliegen. Das Landesamt hat für 2021 noch gar keine eigenen Daten veröffentlicht. Die Region arbeitet noch an der Sterblichkeits-Statistik für 2020 und will diese in den kommenden Tagen veröffentlichen.

Übersterblichkeit (Exzess-Mortalität) gibt an, wie viele Menschen mehr gestorben sind im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre. Dazu betrachtet man jeweils bestimmte Zeiträume – wie ausgewählte Monate in früheren Jahren. Das Robert Koch-Institut (RKI) berücksichtigt die Übersterblichkeit zum Beispiel bei den jährlichen Grippetoten in Deutschland. Während der Grippewelle 2017/2018 wurde die Zahl mit rund 25.000 angegeben. Das ist eine Schätzung. Im Zeitraum dieser Grippewelle starben insgesamt – also unabhängig von der Todesursache – mehr Menschen, als man zuvor erwartet hatte.

In Bezug auf die Corona-Pandemie scheint jedenfalls klar, dass die Übersterblichkeit ohne die Maßnahmen wohl deutlich höher gelegen hätte. Die Übersterblichkeit während der Schutzmaßnahmen sagt also nur bedingt etwas darüber aus, wie tödlich das Coronavirus ist.

Von Petra Rückerl