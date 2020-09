Hannover

„Heute“, sagt Silke Liniewski, „weiß ich, welche Ängste Asthmatiker haben.“ Die 47-Jährige war eine der ersten in Deutschland, „die es erwischte“. Auf einer Konferenz in München Anfang März wurde die Journalistin aus Hannover mit dem Corona-Virus infiziert. Am 5. März zeigten sich die ersten Symptome – viereinhalb Wochen lag sie anschließend flach. Zu Hause, weil sie Angst hatte, in einer Klinik sterben zu müssen. Und weil sie daheim blieb, kann sie nun an einer MHH-Studie zu Spätfolgen nicht schwerster Fälle teilnehmen – also jener Erkrankter, die nicht an Beatmungsmaschinen in den Kliniken lagen. Und berichtet: „Das Unheimliche ist ja, dass wir die Spätfolgen nicht kennen. An der Studie nimmt zum Beispiel eine 23-jährige Sportstudentin teil, die kommt jetzt aus unerfindlichen Gründen nicht mehr in den dritten Stock hoch.“ Sie selbst hat auch Schäden davongetragen: „Meine Lunge gibt nicht mehr genug Sauerstoff in die Zellen ab.“

Die Geschichte als Tagebuch

Und dann waren da diese ganzen Ängste während der akuten Krankheit. Silke Liniewski hat auf der Internetplattform „newslichter“ ihre Geschichte „Im Bett mit Corona“ aufgeschrieben. Hier einige Auszüge:

„Dieses Virus war ein Biest, das sich in meinen Körper gekrallt und nicht wieder losgelassen hat. (...)

Ich hatte die ersten elf Tage Fieber. Garniert mit unfassbaren Kopfschmerzen und Muskel- beziehungsweise Gliederschmerzen. Irgendwann konnte ich anhand meiner Schmerzen in den Beinen und im Rest meines Körpers vorhersagen, wie hoch das Fieber war. (...)

Tage vorher war ich in München auf einer Konferenz gewesen. Montagmorgen nicht zur Arbeit zu kommen ist so ziemlich das Bescheuertste überhaupt. Deshalb wäre ich normalerweise auch mit Fieber gegangen. Aber dann schrieb mir eine Teilnehmerin aus München, dass jemand dort positiv getestet wurde. Also rief ich unzählige Male die 116117 an und hörte stundenlang den Infotext über Corona und wie man sich richtig die Hände wäscht. Beim zehnten Anruf kam ich endlich durch. (...)

„Wir sind die Jungs vom Mars“. So haben mich die beiden gelben Männer begrüßt, die später vor der Haustür standen. Genau so sahen sie auch aus. Mittlerweile kennt man die Bilder von Menschen in den gelben Schutzanzügen. Anfang März waren sie für uns exotische Karnevalsfiguren, die plötzlich im Wohnzimmer standen. (...) Die Jungs vom Mars haben sich Zeit genommen, einen Abstrich im Hals und in der Nase gemacht. Und ja: Wenn man nicht würgen muss, ist es nicht richtig. Ich musste jedes Mal würgen. Jedes Mal deshalb, weil es nicht mein letzter Test war. Der Test war negativ und falsch – wie sich eine Woche später rausstellte. (...)

Das Buch von Silke Liniewski. Quelle: privat

Als das Fieber vorbei war ging es mir anders – aber nicht besser. Ich bekam schlecht Luft und hatte einen schweren Druck auf dem Oberkörper. Was aus der Zeit des Fiebers geblieben war, war die unfassbare Müdigkeit. Ich schlief nachts 14 bis 15 Stunden und war danach weder ausgeschlafen noch ansatzweise erholt. Zusätzlich schlief ich über den Tag verteilt immer wieder mehrere Stunden. Die Welt da draußen war mittlerweile im Shutdown und mein Körper war es auch. (...)

Mein Ziel in der ganzen Zeit war es, nicht ins Krankenhaus zu kommen. Ich hatte den Bericht aus Italien im Kopf, in dem eine Ärztin sagte „die Corona-Kranken bleiben krank zu Hause und erst, wenn es gar nicht mehr geht, kommen sie zu uns ins Krankenhaus. Und Sterben. Es ist, wie Ertrinken – nur langsamer.“ Wie Ertrinken – nur anders, würde ich sagen. Ich weiß genau, was sie damit meint. Das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Das Gefühl, wie durch einen Strohhalm zu atmen, der verstopft ist. Das Gefühl ist furchtbar. (...)

Es war wirklich eine besondere Zeit, meine Zeit im Bett mit Corona. Ich war im Shutdown – mein Körper hat meinen Geist und meine Seele mitgenommen in die Tiefen des Kaninchenbaus. Und Langeweile kam darin nicht vor. Stattdessen gab es Fieber, Schmerz, Müdigkeit, Angst, Erschöpfung und Aufgeben – genauso, wie Dankbarkeit und Liebe. Es klingt extrem, aber ich habe das Gefühl, mit dem Gesundwerden ist mir das Leben geschenkt worden. Ein neues Leben.“

Es tut ihr weh, die Corona-Leugner zu hören

Die Demonstrationen der Corona-Leugner schmerzen Silke Liniewski sehr, sagt sie nun der NP. „Es ist so, als würde mir nicht geglaubt werden, als hätte ich mir das Ganze nur ausgedacht. Als würde ein Vater das Kind grün und blau prügeln und die Mutter steht daneben und sagt, das passiert nicht.“ Aber: Corona sei eben auch wie ein Brennglas für Probleme aller Art. Als „erwachsender klar denkender Mensch und Coach sehe ich natürlich, dass Menschen Ängste der anderen Art haben.“

Ein Buch als Begleiter

Silke Liniewski hat ihre Geschichte nun als Buch veröffentlicht – „ich bin ja auch Persönlichkeitscoach, und es sind viele Leute mit ihren Ängsten auf mich zugekommen“. Also schrieb sie „Corona-Krisen-Coaching. Ein unterstützender Begleiter für Gesunde, Kranke und Genesene“.

Von Petra Rückerl