Hannover

Mit riesigen Schachfiguren, einer Samba-Parade und Capoeira-Artisten wird Mittwoch ab 18 Uhr das Maschseefest am Nordufer eröffnet. Höhepunkte sind bis zum Finale am 18. August die Open-Air-Konzerte.

Im neuen Paradiso-Club in der Nordkurve geht die Party ab. Den Auftakt macht Mittwoch DJ Antoine mit seinen Welthits „Welcome to Saint-Tropez“ und „Mai Chérie“. Danach wird während des Maschseefests jeden Mittwoch, Freitag und Sonnabend gefeiert. Es kommen bekannte DJs. Dazu gibt es Hits aus den 70er-, 80er – und 90er-Jahren. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt einer Modern-Talking-Coverband (9. August). Einlass ist jeweils ab 22 Uhr, die Karten kosten an der Abendkasse acht Euro.

Der Groove Garden auf dem Parkplatz des Courtyard-Hotels ist nicht Teil des Maschseefest und von einem privaten Veranstalter organisiert. Dort legen während der Seesause täglich ab 22 Uhr verschiedene DJs auf.

Auf der Maschsee-Bühne sind wieder einige bekannte Namen zu Gast. Michael Schulte tritt am Freitag, 2. August, auf und singt unter anderem seinen bekannten Song vom Eurovision Song Contest „You Let Me Walk Alone“. Einen Tag später ist der britisch-simbabwische Partymusiker Kelvin Jones („Only thing wie know“ auf der Bühne. Lou Bega feiert am Donnerstag, 8. August, 20 Jahre seines Welthits „Mombo No. 5“. Alle drei Open-Air-Konzerte beginnen um 21.30 Uhr.

Premiere auf der Bühne feiert der Queer-Wednesday. Der Hauptact des Vereins Andersraum ist noch nicht bekannt. Der Hamburger Musiker John Eid spielt zudem am Freitag, 16. August um 21 Uhr. Möglich ist, dass das Nordufer wegen des Andrangs wie schon in den Vorjahren für weitere Besucher gesperrt wird.

Noch am Dienstagabend legen Handwerker letzte Hand an. Quelle: Dröse

Außerdem auf der großen Bühne: Die Partyband „The Jetlags“ (19 Uhr) und die Cover-Musiker von „Goldplay“ (21 Uhr) am 17. August. Einen Tag später möchte der gefragte Swing- und Jazz-Sänger Juliano Rossi die Besucher begeistern.

Dazu gibt es viele weitere Musik- und Akrobatik-Auftritte auf der großen Bühne sowie zahlreiche Walk-Acts auf dem Nordufer wie etwa das Druckluft-Orchester am letzten Tag des Maschseefests.

Auf der Löwenbastion sind wie immer die ganz großen Stars – naja, zumindest fast. Denn die Bühne ist wieder die Heimat von musikalischen Doppelgängern und Cover-Bands. Höhepunkte: „The Elton John Show“ (2. August), die Westernhagen-Coverband „Mit 18“ (3. August), die Phil Collins und Genesis Tribute-Band (10. August) oder das „Queen-Revival“ (17. August). Los gehen die Konzerte meist ab 20 Uhr.

Ein paar Meter weiter beim Duke Irish Pub gibt es neben irischem Bier und Burgern ebenfalls Live-Musik auf die Ohren. Wenn nicht gespielt wird, gibt es zumeist eine Quiz-Night. Für die Fans alkoholischer Getränke sei das Whiskey-Seminar am 14. August ab 19 Uhr ans Herz gelegt.

An der Maschseequelle entern ebenfalls zahlreiche Cover-Bands die Bühne – den Unterschied zwischen Original und Kopie kaum zu hören. Die „Toten Ärzte“ (31. Juli) haben gleich zwei musikalische Vorbilder. Außerdem spielen „Piknik Park“ (3. August), die U2-Cover-Band „Achtung Baby“ (9. August), „ The Beatles Connection“ (14. August) oder die Elvis-Presley-Show (18. August). Konzerte gibt es jeweils mittwochs, freitags, sonnabends und sonntags. Die Hauptacts beginnen in der Regel zwischen 19 Uhr und 20 Uhr.

Nicht nur am Land, sondern auch im Wasser geht es zur Sache. So gastiert die Ruder-Bundesliga am Sonnabend, 3. August, auf dem Maschsee. Ab 14 Uhr flitzt die Ruder-Elite über das Wasser. Beim Fackelschwimmen verwandeln 100 Taucher auf einer zwei Kilometer langen Strecke den See in ein flammendes Lichtermeer. Los geht es am Sonnabend, 10. August, um 21.30 Uhr am Westufer.

Einen Tag später geht es dann auf dem Wasser bunt, laut und verrückt zu. Beim „Bahlsen Crzy Crossing“ liefern sich ab 15 Uhr die Teilnehmer in selbst gebauten Booten ein packendes Rennen und werden dabei garantiert nass. Am Sonnabend, 17. August, ist ab 16 Uhr das Charity-Entenrennen zu Gunsten des Norddeutschen Knochenmarks- und Stammzellregisters (NKR).

Spaß für kleine Besucher

Neben den Erwachsenen kommen auch die Kinder auf dem Maschseefest voll auf ihre Kosten: Auf der Kinderwiese hinter der HDI-Arena ( Robert-Enke-Straße 1) bietet die Xiè-Xiè Freizeit- und Erlebnispädagogik mit Spielangeboten, Kinderschminken, Bastelzelt und vielem mehr ein vielfältiges Kinderprogramm an. Zur Abkühlung zwischendurch gibt es selbstgemachtes Eis von Kuhlmann‘s Hof. Geöffnet ist der Bereich jeden Mittwoch (außer am 31. Juli) sowie von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr.

Am Wochenende gibt es Zusatzangebote, wie Bastelaktivitäten unter dem Motto „Fische und Wasserbewohner“ und einem Kletter- und Bewegeungsparcour (2. bis 4. August). Am zweiten Wochenende findet erstmals der „Altstadt-Kinderflohmarkt goes Maschseefest“ statt. Dort können Kinder ihre Spielzeuge, Kinderbücher und Kinderbekleidung an andere Kids verkaufen. Anmeldungen werden unter info@xie-xie.de entgegengenommen. Vom 16. bis zum 18. August macht schließlich die Nintendo Sommer Tour Station auf der Wiese. Zusätzlich kommen jedes Wochenende die Johanniter mit einer Hüpfburg und Bobbycars sowie mittwochs (außer am 31. Juli) die Kinderyogaschule KIYO zu Besuch.

Die Models Louisa (31) und Yanik (32) posieren bei einem Pressefototermin am Maschsee-Nordufer mit Maschseefest-Shirts. Quelle: Moritz Frankenberg

Auf große Fahrt geht in diesem Jahr wieder das Maschseepiratenschiff Üstralala für alle Kinder zwischen vier und zehn Jahren. An Bord werden Piratenlieder gesungen und mit etwas Glück finden die Kleinen auch den Schlüssel zur Schatzkiste. Abfahrt ist donnerstags und dienstags jeweils um 14, 15 und 16 Uhr. Die Karten kosten fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene. Der Verkauf der Tickets findet ausschließlich bei Üstra-Reisen in der Nordmannpassage statt.

Weitere Spielmöglichkeiten gibt es bei San Francisco/ California und Gosch-Sylt. Bei Letzterem lädt eine riesige Sandkiste zum Buddeln und Spielen ein. Außerdem wird am 4. und 11. August von 14 bis 16 Uhr Kinderschminken angeboten. Am Clichy und dem Hamborger Veermaster gibt es jeweils einen kleineren Spielplatz, einen größeren Park finden die Kleinen im Joymondo Funpark am Duke Irish Pub.

Auf das Auto verzichten

Sperrungen und volle Straßen: Zum Maschseefest kommt es es wieder zu zahlreichen Behinderungen. Die Veranstalter empfehlen, das Auto stehen zu lassen.

Wer doch mit dem Auto zur Seesause fährt, der soll sein Fahrzeug möglichst auf dem Parkplatz am Schützenplatz abstellen. Dort kostet das Parken vier Euro. Acht LED-Tafeln leiten die Autofahrer dorthin. In der Südstadt seinen Wagen abzustellen, ist zwar weiterhin möglich. Die meisten Stellflächen sind allerdings belegt, zudem sollen die Anwohner geschützt werden.

Zur Gefahrenabwehr ist auch der Verkehr eingeschränkt. Freitags und sonnabends ab 20 Uhr sind die Culemannstraße, das Arthur-Menge-Ufer und der Kurt-Schwitters-Platz gesperrt. Das Arthur-Menge-Ufer könnte auch an anderen Tagen betroffen. Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wird zwischen Kurt-Schwitters-Platz und Altenbekener Damm nicht mehr befahrbar sein.

Der Veranstalter wirbt für die Smartphone-App „Nunav“. Mit ihr der Anwendung eines hannoverschen Startups können sich Autofahrer stauverhindernd zu freien Parkplätzen navigieren lassen.

Eine Alternative bietet die Üstra. Die Buslinie 267 pendelt alle 15 bis 20 Minuten zwischen dem Kröpcke und dem Strandbad. Der Bus hält an allen wichtigen Orten an der Uferpromenade. Zudem gibt es ein spezielles „GVH Maschseefest-Ticket“. Dies kostet 4,50 Euro, kann aber nur online gebucht werden.

Radfahrer können bereits seit einen Tagen nicht mehr den gewohnten Weg am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer fahren. Die Radspur ist auf die Ostseite der Straße verlegt worden. Radfahrer, die stadteinwärts unterwegs, fahren auf einem mit Leitplanken abgetrennten Weg auf der Fahrbahn. In Richtung stadtauswärts sollen die Radfahrer auf dem kombinierten Geh- und Radweg fahren. Im Gegensatz zum Vorjahr soll es mehr Fahrradstellplätze geben.

Besucher laufen während des 33. Maschseefestes am Ufer des Sees entlang. Das Maschseefest findet vom 01. bis 18. August in der Landeshauptstadt statt. Erwartet werden wieder über eine Millionen Besucher. Quelle: dpa

Betreiber versuchen auf Plastik zu verzichten

Ähnlich wie das Schützenfest, wird auch das Maschseefest immer umweltfreundlicher. „Müllvermeidung ist für uns ein wichtiges Thema“, betont Marketing-Chef Hans Christian Nolte. Seit mehreren wird das Fest zum Beispiel durch Ökostrom betrieben. Zudem gibt es nach Angaben von Nolte an Essbuden zunehmend wiederverwertbare Materialien. „Es ist vertraglich mit der Stadt festgelegt, dass das Maschseefest möglichst plastikfrei und umweltschonend ist“, so Nolte.

Einige Locations, wie das Restaurant Aresto, der See-Biergarten und die See-Terassen benutzten ausschließlich Geschirr, die To-Go-Stände versuchen auf Plastik zu verzichten. „Wir haben seit vergangenem Jahr kein Plastikgeschirr und Besteck. Auch Strohhalme werden wir in diesem Jahr nicht nutzen“, sagt zum Beispiel Johanna Bönisch, Sprecherin des Clichys. Nicht nur das: Durch die Optimierung von Lagermöglichkeiten werde es in diesem Jahr außerdem eine Verringerung der Fahrtwege geben. Am Geibeltreff werden nach Angaben von Betreiber Stephan Hagedorn im To-Go-Bereich ausschließlich biologisch abbaubare Produkte verwendet. Auch beim Hamborger Veermaster werde „versucht weitestgehend auf Plastik zu verzichten“, so eine Sprecherin.

Von Sascha Priesemann und Cecelia Spohn