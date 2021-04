Countdown in Hannover läuft: Ab 22 Uhr gilt die Ausgangssperre

Hannover

Auf ein Neues: In Hannover tritt am Sonnabend um 22 Uhr wieder eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Sie gilt bis jeweils 5 Uhr am nächsten Morgen. Die Ausgangsbeschränkung, die die Region Hannover vor Ostern angeordnet hatte, war nach wenigen Tagen vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt worden. Nun gilt aber die sogenannte Bundesnotbremse.

Nachdem das geänderte Infektionsschutzgesetz in dieser Woche Bundestag und Bundesrat passiert hatte, das Land eilig am Freitag eine neue Verordnung und die Region eine neue Allgemeinverfügung erlassen haben, hat Hannover die Corona-Notbremse nun umzusetzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region liegt mittlerweile seit Wochen konstant über 100.

In Hannover wollen Bürger am Sonnabend von ihrem Recht der Demonstrationsfreiheit Gebrauch machen und am späten Abend gegen die Ausgangssperre protestieren. Sogenannte Eilversammlungen wurden der Polizei in der Nordstadt und vor der Niedersächsischen Staatskanzlei angezeigt.

Sport bis Mitternacht – aber allein

Grundsätzlich darf nach 22 Uhr niemand mehr ohne triftigen Grund das Haus verlassen – mit wenigen Ausnahmen: Wer eine medizinische Behandlung benötigt, darf raus, Sport und der Spaziergang sind allein im Freien bis Mitternacht möglich.

Unterwegs sein darf auch, wer beispielsweise Angehörige pflegt oder Tiere zu versorgen hat. Ausgenommen sind zudem alle, die zur Ausübung ihres Berufs unterwegs sein müssen.

Von Britta Mahrholz