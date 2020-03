Virus in Hannovers Pflegeheimen? „Risiko ist hochexplosiv“

Hannover

„Stay Home“ (Bleib zu Hause) lautet die momentane Devise. Besonders Alte und Kranke sollen vor einer möglichen Covid-19-Infektion geschützt werden. Dennoch häufen sich die Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen – wie auch im Eilenriedestift im Heideviertel. Trauriger Tiefpunkt: In einer Wolfsburger Einrichtung sind bereits 15 Bewohner verstorben, nachdem sich das Virus im Pflegeheim ausgebreitet hatte. Zahlreiche weitere Bewohner sind infiziert, kämpfen um ihr Leben. Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario auch in Hannover?

„Das Risiko generell in Pflegeeinrichtungen ist gerade hochexplosiv“, sagt Wolfram Rohleder (59), hannoverscher Geschäftsführer der Johannesstift Diakonie ( Berlin). Unter seiner Verantwortung stehen unter anderem das Godehardistift in Linden-Mitte, der St. Martinshof in Misburg und das Wilhelm-Maxen-Haus in Garbsen mit zusammengerechnet 245 Bewohnern. Einen bestätigten Corona-Fall gebe es zwar noch nicht, dennoch warnt Rohleder: „Die Gefahr ist da. Wenn das Virus in einem Pflegeheim ausbricht, dann wird es schwierig, das wieder raus zu bekommen.“

Pflegeheime wollen häufiger testen

Bereits vor der Landesregierung haben die Johannesstift-Einrichtungen deshalb ein generelles Besuchsverbot erlassen, so Rohleder. Dennoch: „Wir wissen nie, ob jemand infiziert ist und keine Symptome hat.“ Sein großer Wunsch: „Personal und Bewohner müssen häufiger getestet werden, um Sicherheit zu haben.“ Dem pflichtet auch Nadya Klarmann, Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, bei. „Die Pflegekammer Niedersachsen fordert bereits seit zwei Wochen, Pflegende regelmäßig auf eine Corona-Infektion zu testen“, sagt sie. „Wir können zehnmal die Alten- und Pflegeheime für Besuch abschotten. Es bringt aber alles nichts, wenn infizierte Pflegende die Viren mit ins Haus bringen.“

Eine Pflegerin schiebt einen Bewohner durch das Eilenriedestift. Quelle: Dröse

Auch Dirk von der Osten würde sich das wünschen. Er ist Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste, zu der drei Pflegeheime in Langenhagen, Gehrden und Sehnde gehören. Diese würden gemäß der Allgemeinverfügung des Landes derzeit auch Patienten aus Krankenhäusern zur stationären Pflege aufnehmen. „Wir drängen darauf, dass diese Personen auf Corona getestet werden. Das passiert aber nicht“, sagt von der Osten.

Auch eine Pflegerin, die gerade aus dem Ägypten-Urlaub zurückgekehrt sei, habe man nicht testen können. Sie befinde sich zu Hause in freiwilliger Quarantäne: „Wir hätten sie in der aktuellen Lage aber gut gebrauchen können“, bedauert von der Osten.

In den AWO-Einrichtungen müssten die Bewohner in ihren Wohnbereichen bleiben, in denen zwischen 24 und 35 Personen lebten. Dort seien die Gemeinschaftsräume auch weiterhin geöffnet. Allerdings sind die Wohnbereiche nun abgeschottet. Auch die AWO habe frühzeitig Besuch verboten, die Eingänge würden kontrolliert. Jeder, der reinkomme, müsse sich in einem Buch eintragen. „Wir versuchen derzeit, alles auf einen Zugang zu konzentrieren, sofern das nach Brandschutz-Richtlinien möglich ist“, sagt von der Osten.

Pfleger: Zustände sind „erschreckend“

Ein Pfleger, der für andere Einrichtungen arbeitet und anonym bleiben möchte, sieht dennoch die große Gefahr, dass das Virus in die Pflegeheime kommt. Der Mann ist seit fünf Jahren Altenpfleger und kommt als Zeitarbeiter derzeit in viele Pflegeeinrichtungen. In den vergangenen vier Tagen seien es drei gewesen. Dort habe er „Erschreckendes“ gesehen.

„Die Mitarbeiter schützen sich nicht, obwohl es teilweise noch Masken gibt. Einige meinen, dass Händewaschen ausreicht“, sagt er. Er habe auch beobachtet, dass sich Kollegenzum Rauchen oder Mittagessen verabredeten. „Sie sind sich des Risikos nicht bewusst“, sagt der Pfleger.

Das gelte auch für die Angehörigen einiger Bewohner. Er habe einen Fall beobachtet, dass eine Verwandte einen Senioren aus dem Pflegeheim für einen kurzen Spaziergang abholen wollte und dies auch mit der Leitung der Einrichtung abgesprochen habe. Die Frau habe am Eingang gewartet, um ihn dort in Empfang zu nehmen. „Auch so etwas sollte nicht mehr passieren“, sagt er.

Er wünscht sich, dass die Aufsicht der Pflegeheime rigider gegen solche Verstöße vorgehe. „Bis hin zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen“, sagt der Mann. Er hat jetzt Urlaub – und Angst, dass er das Virus unbemerkt bereits verteilt hat.

Von Jens Strube und Sascha Priesemann