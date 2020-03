Virus in Hannover angekommen: Region verbietet Großveranstaltungen

Hannover

Jetzt ist das Corona-Virus auch in Hannover angekommen. Sechs Personen, vier Männer und zwei Frauen, sind in der Landeshauptstadt infiziert, alle hielten sich zuvor in Südtirol auf. Als zuständige Gesundheitsbehörde reagierte die Region noch am Dienstag mit dem Verbot sämtlicher Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern in geschlossenen Räumen. Die Anordnung gilt vorerst bis zum 22. März.

Regionspräsident Hauke Jagau sprach von einer „Vorsorgeentscheidung, die uns außerordentlich schwergefallen ist.“ Da hauptsächlich kulturelle Veranstaltungen davon betroffen sind, sei das zwar eine Beeinträchtigung der Freizeitgestaltung der Menschen. Die Maßnahme diene aber dazu, „die Gesamtfunktionsfähigkeit des Staates aufrecht zu erhalten“. Formell ist das Veranstaltungsverbot als eine Allgemeinverfügung gefasst, die am Mittwoch zunächst offiziell veröffentlicht werden muss und am Donnerstag in Kraft tritt. Da am Mittwoch bereits das Hörspieltheater „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ mit rund 9600 Besuchern in der Tui-Arena stattfinden sollte, wird dieses per Einzelanordnung untersagt. Beim Konzert von James Blunt am Donnerstag sowie alle weiteren Events bis einschließlich 22. März greift die Allgemeinverfügung.

Schauspiel und Kinos nicht betroffen

Mit der Schallmauer von 1000 Personen orientiert sich die Region an den Vorgaben des Gesundheitsministeriums. In Einzelfällen könnten aber auch kleinere Veranstaltungen untersagt werden, wenn etwa das Infektionsrisiko als besonders hoch oder die Zielgruppe aufgrund des höheren Alters als besonders gefährdet eingestuft wird. „Ich bin mir sicher, dass manche Veranstalter auch unter 1000 Besuchern von sich aus absagen werden“, so Jagau. Neben den großen Hallen Tui-Arena und Swiss Life Hall fasst auch die Oper mehr als 1000 Besucher. Das Schauspiel ist mit 800 Plätzen hingegen nicht betroffen. Gleiches gilt für die Multiplex-Kinos Astor und Cinemaxx. Hier sei Fassungsvermögen der einzelnen Säle maßgeblich.

Bei den sechs neuen Corona-Fällen handelt es sich um die ersten Infizierten mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt. „Sie kommen aus verschiedenen Stadtteilen“, sagte Jagau, ohne diese zu nennen. Die Erkrankten sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. „Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne“, erklärte Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamtes der Region. Alle sechs waren zuvor in Südtirol, allerdings in vier unterschiedlichen Gruppen. Anders als in Uetze, wo alle Infizierten zum Kontaktumfeld des Erstinfizierten aus Eltze gehören, haben sich laut Yilmaz nun neue sogenannte Indexquellen ergeben. Sprich: Man hat es mit unterschiedlichen Kontaktgruppen zu tun. „Unser Gesundheitsamt arbeitet mich Hochdruck daran, die Kontaktpersonen zu ermitteln, um eine weitere Ausbreitung gering zu halten“, betonte Jagau.

14 Infizierte in der Region

Ein Paar war in Südtirol in einem Reisebus unterwegs und sei noch während der Tour positiv getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Auch die weiteren vier Personen hätten zwischen der Einreise in Deutschland und der Quarantäne kaum Kontakt zu anderen Menschen gehabt.

Mit den sechs Neuinfizierten steigt die Zahl der Erkrankten in der Region auf 14. Rund 200 Menschen befinden sich in Quarantäne. Yilmaz geht davon aus, dass die Zahl der Krankheitsfälle noch zunehmen wird, stellte aber auch klar: „Wir sind kein Risikogebiet.“ Nun gehe es darum, die Krankheitswelle zu verlangsamen. Deshalb appellierte die Region am Dienstag an alle Rückkehrer aus Risikogebieten – insbesondere aus Südtirol – nach der Rückreise freiwillig für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu gehen.

Kita in Gehrden geschlossen

Unterdessen nahm das Gesundheitsamt am Dienstag in Gehrden eine weitere Schutzmaßnahme vor. Die Kita Nedderntor bleibt bis zum 13. März geschlossen. Ein Kind hatte engen Kontakt zu einer infizierten Verwandten aus Hamburg und wurde nun getestet. Bis das Ergebnis feststeht, ruht der Kita-Betrieb. Außerdem befindet sich ein an Corona Erkrankter derzeit in Behandlung in der MHH. Am Freitag wurde der Patient aus Rothenburg an der Wümme eingeliefert. Zu dem Gesundheitszustand wollte sich die MHH aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht nicht äußern, der Patient soll aber isoliert worden sein.

Von André Pichiri