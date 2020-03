Hannover

Das Coronavirus beschäftigt die gesamte Region. Konzerte werden abgesagt, der Unterricht an den Schulen fällt aus. Damit Sie den Überblick über die aktuellen Entwicklungen behalten, haben wir hier unsere wichtigsten Artikel rund um die Epidemie in Hannover und Deutschland zusammengefasst – von den aktuellen Fallzahlen, über Expertenmeinungen bis hin zu Erfahrungsberichten aus dem Leben mit dem Coronavirus.

Immer aktuell auf dem Laufenden

Täglich berichten die NP-Reporter über das Coronavirus. Auf neuepresse.de halten wir Sie von morgens bis abends auf dem Laufenden. Wie viele Menschen sind in der Region Hannover mit Sars-CoV-2 infiziert? Welche Kommunen sind besonders betroffen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen über Hannover, Niedersachsen und Deutschland.

Nicht nur Hannover steckt in der Corona-Krise. Das Virus ist bereits in viele Länder eingedrungen und verursacht in einigen Staaten massive Probleme. Regierungen reagieren teils mit drastischen Maßnahmen. Die Entwicklungen aus aller Welt können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Bin ich infiziert? Der Umgang mit den Symptomen

Ein Kratzen im Hals, Unwohlsein und Husten? Und schon kommen die Gedanken hoch. Habe ich mich eventuell mit dem Coronavirus infiziert? Die Symptome des Coronavirus sind für den Nicht-Mediziner kaum von einer normalen Grippe zu unterscheiden. Bei einigen Infizierten verläuft der Krankheitsverlauf zudem mild, andere zeigen gar keine Symptome.

Im Corona-Testzentrum in Hannover werden Abstrich genommen. Quelle: Köster/KVN

Bei etwa 15 von 100 Infizierten kommt es aber zu einem schweren Verlauf der Atemwegserkrankung, die sogar bis zum Tod führen kann. Problematisch wird es, wenn der Erreger die Lunge erreicht. Gerade ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sind gefährdet.

Wer vermutet, sich angesteckt zu haben, sollte auf keinen Fall einfach so in eine Arztpraxis gehen. Stattdessen sollten sie ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren oder die Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes wählen.

Die Üstra schützt ihre Fahrer mit Gitter. Quelle: Florian Petrow

Das Leben mit Coronavirus

Der Coronavirus hat teils erhebliche Folgen für das Zusammenleben in Hannover. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, hat die Stadt Hannover etwa ihre Schwimmbäder und Kultureinrichtungen schließen lassen. Auch bei Bus und Bahn kommt es zu Einschränkungen.

Einige Menschen müssen zudem in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einem Infizierten hatten. Sie dürfen 14 Tage ihre Wohnung nicht verlassen. Um darauf vorbereitet zu sein, rüsten sich einige Hannoveraner mit Hamsterkäufen – die halten Experten allerdings für nicht notwendig.

Wegen des Coronavirus fällt der Unterricht an den Schulen aus. Quelle: Nancy Heusel

Schule, Beruf und Corona

Wegen des Coronavirus werden die Osterferien quasi verlängert. Ab dem 16. März fällt in allen Schulen in Niedersachsen der Unterricht aus – und das bis zum 20. April. Auch die Kindertagesstätten bleiben in dieser Zeit dicht. Eltern stellt das teils vor erhebliche Herausforderungen. Immerhin ermöglichen immer mehr Unternehmen wegen der Epidemie Home-Office.

Diverse Konzerte – wie das von James Blunt – sind abgesagt worden. Quelle: Frank Wilde

Konzerte, Veranstaltungen und Corona

Das Land Niedersachsen und die Region Hannover verbieten derzeit Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Die hat zur Folge, dass viele Konzerte, Messen und andere Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Das soll die Verbreitung des Coronavirus eindämmen.

Der Absatz von VW ist wegen des Coronavirus eingebrochen. Quelle: dpa

Wirtschaft und Corona

Das Coronavirus könnte die Wirtschaft in Deutschland in eine schwere Krise stürzen. Es droht eine Rezession wie zuletzt nach der Finanzkrise. Doch nicht nur die großen Unternehmen sind betroffen. Selbst kleine Geschäfte oder Restaurants leiden unter den Folgen der Epidemie.

Der Trainingsbetrieb ist bei Hannover 96 wegen des Coronavirus eingestellt. Quelle: Florian Petrow

Sport und Corona

Das Coronavirus hat große Folgen für den Sport. Auf den Plätzen sowie in den Turnhallen der Region Hannover ruht der Spielbetrieb, beim Eishockey sind die Play-Offs abgesagt und die Deutsche Fußball Liga setzt sogar die Fußballspiele der ersten und zweiten Bundesliga aus. Bei Hannover 96 sind Spieler am Coronavirus erkrankt und mussten sich in Quarantäne begeben.

Eine Illustration des Coronavirus Quelle: ZUMA Wire

Ursprung des Coronavirus

Das Coronavirus trat erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan (Hauptstadt der Provinz Hubei) auf. Vermutet wird, dass sich das Virus auf einem Tiermarkt der Stadt erstmals auf Menschen übertragen hat. Der betreffende Markt in Wuhan wurde inzwischen geschlossen, der Handel mit Wildtieren in ganz China vorübergehend verboten.

Die Lösung: Der Weg aus der Epidemie ?

Das Coronavirus wird uns noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen. Wissenschaftler arbeiten derzeit an einem Impfstoff und an einem Medikament, mit dem sich die schweren Verläufe der Atemwegserkrankungen behandeln lassen.

Von NP-Redaktion