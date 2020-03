Für die Ordnungshüter in Hannover ist die Corona-Krise bislang recht glimpflich verlaufen. Die Polizeidirektion Hannover meldet weiter nur einen bestätigten Verdachtsfall und zwei Beschäftigte, die in Quarantäne sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie auch nicht im Dienst, sondern im privaten Bereich mit dem Virus in Kontakt gekommen.