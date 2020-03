Coronavirus: Sollte ich in Hannover noch im Fitnessstudio trainieren?

Hannover

Der Coronavirus hat das öffentliche Leben in Hannover inzwischen fest im Griff. Konzerte sind abgesagt, der Unterricht an den Schulen fällt ab Montag aus, die städtischen Schwimmbäder schließen – und selbst die Fußball-Bundesliga spielt nicht mehr. Doch wie sieht es eigentlich mit den Fitnessstudios aus? Ist es noch verantwortlich, in Zeiten der Corona-Epidemie gemeinsam Gewichte zu stemmen?

In Hannover haben die Fitnesscenter noch geöffnet. Das ist längst nicht mehr überall der Fall. Die Stadt Rostock hat ihren Muckibuden „dringend empfohlen“, in den kommenden Tagen erst einmal zu schließen. In Schleswig-Holstein sind seit Sonnabend auch die Fitnessstudios dicht.

Robert-Koch-Institut : Bei Verdachtsfällen nicht ins Fitnessstudio

Das Problem: Die Sportler schwitzen im Fitnessstudio auf engem Raum, fassen dieselben Hanteln oder Geräte an. Das Robert-Koch-Institut rät laut einem Bericht des „Business Insider“ aktuell deshalb davon ab, Fitnessstudios zu besuchen, wenn in der Umgebung Verdachtsfälle gemeldet sind. Inzwischen ist die Zahl der Infizierten auch in Hannover stark angestiegen. In der Region waren am Freitag 60 Fälle bekannt.

In Hannover reagieren die Fitnesscenter derzeit unterschiedlich. Der Easyfitness-Club in Badenstedt rät seinem Mitgliedern nicht von einem Besuch ab – ganz im Gegenteil. „Sport stärkt das Immunsystem und hat man eine starke Abwehr, ist das Ansteckungsrisiko weitaus geringer“, schreibt das Fitnessstudio bei Facebook. Deshalb solle man auch ruhig in Zeiten des Coronavirus trainieren.

🚨Fakten statt Panik🚨 Wir glauben, das 🦠 Corona Virus 🦠 beschäftigt uns momentan alle 😕 Vielleicht fragt Ihr Euch... Gepostet von EASYFITNESS.club Hannover-Badenstedt am Donnerstag, 12. März 2020

Dennoch sollten die Besucher darauf achten, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen, die Geräte zu desinfizieren und sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen. Außerdem sollten die Sportklamotten nach dem Training gewaschen werden. Und wer erkältet ist oder sich schlecht fühlt, sollte sowieso besser zu Hause bleiben.

Aspria: Bei Symptomen nicht ins Studio

Das Luxus-Studio Aspria am Maschsee hat derzeit ebenfalls geöffnet – anders als in den Niederlassungen im europäischen Ausland. Der Aspria-Club in Mailand ist vorerst bis zum 3. April geschlossen. Belgien hat seine Fitnessstudios ebenfalls dicht gemacht, darunter auch die des Aspria.

Das Aspria bittet, Besucher mit Symptomen zu Hause zu bleiben. Quelle: Insa Cathérine Hagemann

„Wir bitten Sie, den Club nicht zu besuchen, wenn Sie in eines der Risikogebiete gereist sind und derzeit Symptome auftreten“, schreibt das Aspria auf der Homepage. Personen, die positiv auf Covid 19 getestet worden sind und zuletzt auch am Maschsee trainieren waren, werden gebeten, das Fitnessstudio zu informieren.

Desinfektionsmittel sind „keine Deko“

Die Kette McFit setzt in ihren vier Fitnessstudios in Hannover die Kurse und Gruppen-Workouts ab Montag bis zum 16. April ab. „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, begründet das Unternehmen diesen Schritt. Die Mitglieder erhalten jedoch kostenlosen Zugang zum Online-Angebot, das Live-Kurse fürs eigene Wohnzimmer anbietet.

Nach eigenen Angaben hat McFit die Zahl der Gerätereinigungsspender in ihren Studios deutlich erhöht und diese auch mit einem viruziden Desinfektionsmittel ausgestattet. Dieses soll Oberflächen auch vom Coronavirus befreien. „Das ist keine Deko“, schreibt die Fitnesskette auf ihrer Homepage und bittet die Besucher, die Reinigungsspender auch regelmäßig zu nutzen.

Zudem empfiehlt McFit, die Umkleiden und Duschen so wenig wie möglich zu nutzen. Am besten sollen die Gäste sofort in Sportkleidung ins Studio kommen. Auch andere Studios wie das Fitx reagieren: Das Studio in Vahrenheide hat seine Kurse auf „unbestimmte Zeit“ abgesagt.

Sportvereine setzen Training aus

Doch nicht nur Fitnessstudios sind betroffen. Die Boulderhalle Beta am Weidendamm bittet die Kletterer, noch mehr auf Hygiene zu achten. Vorerst hat die Halle aber weiter geöffnet. Genauso wie der neu gegründete Soccerpark „The Bolz“ an der Vahrenwalder Straße, der betont: „Wir nehmen die Situation ernst und überprüfen die Entwicklung intensiv.“ In der Halle habe man die Hygienemaßnahmen verschärft. Besucher werden gebeten, sich vor dem Gang in den Club, die Hände zu waschen.

Informationen zum Corona-Virus ✅ Wir haben weiter geöffnet! Der THEBOLZ-Club bleibt wie bisher normal geöffnet, wir... Gepostet von THEBOLZ am Freitag, 13. März 2020

Deutlich ruhiger geht es auch auf den Sportplätzen zu. Vereine wie etwa der HSC Hannover haben nicht nur den Spielbetrieb aller Sparten eingestellt – auch das Training ist vorerst ausgesetzt.

Wer also ganz auf Nummer sicher gehen will und auf seinen Sport nicht verzichten will, dem bleibt wohl nur die Joggingrunde im Wald oder die Liegestütze im Wohnzimmer.

