China-Restaurants: „Wegen Corona bleiben die Kunden weg“

Hannover

Die Furcht vor dem Corona-Virus hat offenbar vielen Menschen den Appetit verdorben. Den Appetit auf einen Besuch im China-Restaurant. Das spüren asiatische Gastronomen in der Landeshauptstadt ganz deutlich: Etwa 30 Prozent weniger Kunden verzeichnet man derzeit etwa im Restaurant „ Nanking“ an der Langen Laube. „Die Gäste bleiben einfach weg, auch die Stammgäste sind weniger geworden“, sagt Dag-Koen Tsang vom Nanking.

„Vielleicht denken die Leute sie könnten sich über unsere Lebensmittel mit Corona infizieren“, sagt er. Das sei aber gar nicht möglich. „Unsere Sachen kommen alle aus Deutschland und der Region.“ Auch der Kontakt mit dem chinesischen Personal oder anderen Kunden scheint Kunden abzuschrecken. „Sonst kommen tatsächlich auch Reisegruppen aus China“, sagt Tsang. Die blieben aber alle weg, weil die Flüge aufgrund der Epidemie gestrichen wurden. Selbst sei man schon lange nicht mehr in China gewesen. „Meine Verwandten kommen sowieso aus Hongkong – dort ist die Lage entspannt.“

„Wir müssen das so hinnehmen“

Dem Kundenschwund sieht Tsang aber gelassen entgegen. „Das müssen wir so hinnehmen – und verstehen können wir die Angst natürlich auch.“

Plötzlich läuft es nicht: Mehrere China-Restaurants in der Stadt melden, dass die Kunden wegbleiben. Auch die „Große Mauer“ leidet unter der Corona-Panik. Quelle: Christian Behrens

Nicht nur bei den China-Restaurants sei es ruhiger geworden, glaubt Chen Tan von der „Ente von Peking“ an der Brühlstraße. „Insgesamt sind die Leute im Moment vorsichtiger“, hat er beobachtet. Doch auch wenn die Umsatzeinbußen zu spüren sind: „Wir bleiben ruhig und warten ab.“ Er ist sich sicher: „Die Angst wird sich wieder legen.“

Erste Hamsterkäufe in Bioläden

Löcher in den Regalen: Manfred Dust hockt in seinem Markt „Biologisch“ vor leer gekauften Regalen. Er sagt, dass seine Umsätze plötzlich stark erhöht sind. Quelle: Christian Behrens

Sorgen macht er sich persönlich nicht um das Corona-Virus, allerdings denkt er darüber nach, wie sich eine mögliche Quarantäne auf sein Geschäft auswirken würde. „Die Leute müssen ja trotzdem bezahlt werden. Länger als vier Wochen hält das so ein Mittelstandsbetrieb wie unserer nicht durch.“

Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel ausverkauft

Einen wahren Ansturm erleben die Apotheken in Hannover. Bereits Ende Januar, als Covid-19 noch weit entfernt schien, waren dort Atemschutzmasken ausverkauft. Nun sind sie schon wieder Mangelware – und mittlerweile auch Desinfektionsmittel zum besonders gründlichen Händewaschen. Das offenbar beliebteste nennt sich „Sterilium“ – ein hochwirksames Desinfektionsmittel gegen unterschiedliche Viren –, und das ist kaum noch zu bekommen. Weder im Online-Handel noch in niedergelassenen Apotheken. „Die letzten Flaschen haben wir am Donnerstag verkauft“, sagt Apothekerin Aynur Hourri-Kurt von der Georg-Apotheke (Mitte). Mehr als 30 Atemschutzmasken waren noch am Morgen gekommen, die waren bis zum Nachmittag ausverkauft. „Man kann die Ängste der Menschen nachvollziehen, sie versuchen das Wichtigste zu haben und das ist der Schutz für den Mund und die Hände“, so Hourri-Kurt.

Auch in der Sonnenapotheke in der Lister Meile sind Atemschutzmasken ausverkauft. „Seit vorgestern haben wir keine mehr“, erzählt Apothekerin Verena Knop. „Demnächst“ kämen aber wieder welche herein. Panik kann sie nicht ausmachen, die Einkäufe hätten eher einen prophylaktischen Grund. „Alles, was Viren abtötet wie Sterilium, wird gekauft.“ Ja, auch fiebersenkende Mitteln würden gekauft, „das mag aber auch an der Erkältungszeit liegen“.

Und auch in der Südstadt decken sich die Bürger ein, um gegen Corona einigermaßen gewappnet zu sein. Eine Mitarbeiterin der Marien-Apotheke sagt: „Seit es in China anfing, ist die Nachfrage groß.“ Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel seien der Renner, die Masken seien zur Zeit ausverkauft. Zwischendurch sei die Nachfrage abgeflaut, „aber seitdem das Virus in Italien und eben auch bei uns ist, ist sie wieder sehr groß“. Desinfektionsmittel gebe es in der Apotheke „noch in ausreichender Menge, aber ich kann nicht sagen, wie lange es noch ausreicht“. Atemschutzmasken kämen wieder, „aber in begrenzten Kontingenten, damit alle Apotheken etwas bekommen“.

Von Simon Polreich und Petra Rückerl