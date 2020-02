Coronavirus: Petition will Hannover Messe verhindern

Hannover

Die Angst vor dem Coronavirus steigt – und mit ihr die Empörung: Per Online-Petition wollen Aktivisten die Hannover Messe im April verhindern. Zu ihr werden etwa 8000 Gäste aus China erwartet.

Bislang ist von einer Absage seitens der Messe AG keine Rede, „man beobachte die Situation“, heißt es. Auch das Gesundheitsamt der Region Hannover wartet weiter ab – schließlich könne sich bis zum Start der großen Industriemesse am 20. April noch vieles tun, hieß es auf NP-Anfrage.

Gesundheit sollte vor finanziellen Interessen stehen

Das reicht nicht allen: Am Montag wurde auf der Online-Plattform „openpetition.de“ eine Petition gestartet, die sich an Bürgermeister Belit Onay richtet. Der Titel: „Absage der Hannover-Messe aufgrund der Corona-Infektion“. In zwei Tagen haben sie bereits mehr als 500 Menschen unterzeichnet.

„Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, gerade hier der Hannoveraner, sollte die angedachte Hannover-Messe vom 20. April bis 24. April aufgrund der derzeitigen beginnenden Pandemie, verursacht durch den Coronavirus, im Jahr 2020 nicht stattfinden, beziehungsweise mindestens verschoben werden“, schreibt die Initiatorin der Petition aus Hannover. „Es können nicht finanzielle Interessen, die sich durch die Absage der Messe sicher ergeben werden, vor den Schutz der Bevölkerung gestellt werden. Ich appelliere daran, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.“

Messe AG: „Noch zu früh für Entscheidung“

Ungewöhnlich ist das Anliegen nicht. Messen wurden aufgrund der Epidemie abgesagt – darunter die als wichtigste weltweit geltende Mobilfunk-Messe, die MWC Barcelona. Andere wurden verschoben, wie etwa die Eisenwaren-Messe in Köln.

Derweil erneuerten die Veranstalter der Hannover Messe erneut ihre Absicht, sich mit der Entscheidung über eine Verschiebung der weltgrößten Industrieschau noch Zeit zu lassen. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um darüber zu entscheiden, auch gebe es noch keine nennenswerten Absagen von Ausstellern. Die Entwicklung rund um das Coronavirus nehme man aber sehr ernst, betonten die Organisatoren. Man stehe in enger Abstimmung mit Behörden, wie dem Gesundheitsamt der Region Hannover.

Beim Gesundheitsamt der Region Hannover betonte man am Mittwoch: „Aktuell gibt es in der Region Hannover keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Erkrankung und somit auch keinen Anlass zur erhöhten Sorge.“ In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung werde die Region die Lage weiter bewerten – auch was Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele angehe – und stehe dazu im engen Austausch mit dem Landesgesundheitsamt und dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, die die Lage niedersachsenweit beobachten und kreisübergreifend bewerten. „Zum jetzigen Zeitpunkt stellt die aktuelle Grippewelle in der Region Hannover eine deutlich höhere gesundheitliche Belastung für alle Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover dar, es als der Coronavirus tut“, so ein Sprecher der Behörde.

Übrigens: Die Reifenmesse Tire Technology Expo läuft in Hannover derzeit unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Besucher oder Mitarbeiter müssen beim Einlass etwa ihre Körpertemperatur mit einem elektronischen Screening messen lassen.

Gymnasium Mellendorf sagt Ski-Freizeit ab

Auswirkungen hat die Ausbreitung des Virus in Italien auch auf Schüler in der Region Hannover: Das Gymnasium Mellendorf (Wedemark) hat eine Skifahrt nach Südtirol kurzfristig abgesagt. Die Schule sehe sich angesichts der derzeit unklaren Situation im Skigebiet nicht in der Lage, die Fahrt verantwortungsvoll durchzuführen, teilte die Landesschulbehörde am Mittwoch mit. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gibt es derzeit für Südtirol nicht. Daher werde die Reiserücktrittsversicherung nicht einspringen, hieß es weiter.

