Coronavirus: Kultusministerium informiert Kitas und Schulen

Es gehe darum, Handlungssicherheit zu geben, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in einem Begleitschreiben. Die Informationen können auch auf der Homepage des Kultusministeriums unter www.mk.niedersachsen.de nachgelesen werden. Sie werden dort den Angaben zufolge regelmäßig aktualisiert. Landesweit gibt es mehr als 2.600 öffentliche allgemein bildende Schulen und rund 5.200 Kindertagesstätten.

Gründliches Händewaschen wichtig

Das Kultusministerium verweist darauf, dass die Informationsblätter des Bundesgesundheitsministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über die wichtigsten Hygiene-Maßnahmen in der jeweiligen Einrichtung aufgehängt werden sollen. So seien jetzt regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, Abstandhalten im Krankheitsfall sowie Husten und Niesen in Einwegtaschentücher oder in die Armbeuge wichtiger denn je.

Sofort Gesundheitsamt informieren

Zu den Meldeketten heißt es, gebe es in einer Schule einen Verdachtsfall, müsse die jeweilige Schulleitung sofort Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt aufnehmen und die Schulbehörde informieren. Betroffene und gegebenenfalls deren Erziehungsberechtigte seien in Kenntnis zu setzen. Das Gesundheitsamt bewerte das Gesundheitsrisiko und veranlasse notwendige Schritte.

Hinweise zu Klassenfahrten

Auch Hinweise zum Umgang mit Klassenfahrten sind in dem Info-Paket enthalten. Mit Blick auf die dynamische Entwicklung, die sich täglich ändern könne, seien die Schulen klug beraten, ihre Reiseplanungen den aktuellen Geschehnissen anzupassen, hieß es. Es herrsche eine verständliche Verunsicherung bei Klassen- und Skifahrten in Gebiete, die in oder in die Nähe von Risikogebieten führten, sagte Tonne. „Der Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität und im Zweifel Vorrang“, schreibt der Kultusminister.

Von epd