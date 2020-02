Coronavirus: Knabenchor sagt China-Tournee ab

Hannover

Der Knabenchor Hannover musste seine für Ende März geplante, 20-tägige „China-Tournee 2020“ wegen des Coronavirus absagen. „Nach Bewertungen aller Risiken waren sich die Verantwortlichen des Chores einig, dass eine Absage alternativlos ist“, heißt es in der Pressemitteilung des Knabenchors. Geplant waren Konzerte in neun verschiedenen Städten, darunter auch die Stadt Wuhan, in der der Coronavirus erstmals auftrat. „Es wäre ein super Erlebnis gewesen so viele Städte kennen zu lernen, ich bin schon enttäuscht“, sagt Lennart (13). Er wäre eines der 32 Kinder gewesen, die an der Reise des Knabenchors teilgenommen hätten.

Nachdem das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für die Provinz Hubei ausgesprochen hatte, in der auch Wuhan liegt, Reisehinweise für ganz China ausgab und die Weltgesundheitsorganisation einen internationalen Notstand ausgerufen hat, zogen die Verantwortlichen des Knabenchors daraus ihre Konsequenzen. „Wir können nicht ausschließen, dass bspw. ein Reiseteilnehmer aufgrund von Fieber (aufgrund „normaler“ Reisekrankheiten) während der Reise unter Quarantäne gestellt wird und die Betreuungssituation dann völlig unklar wäre“, heißt es in der Pressemitteilung des Knabenchors.

Die Entscheidung der Verantwortlichen kann Lennart nachvollziehen. „Die Sicherheit geht vor“, sagt er. Außerdem bürgen ja auch die großen Konzerthallen Risiken. „Die Hallen sind so groß, da könnten sich die Leute schnell anstecken“, so der 13-Jährige.

Lesen Sie auch:

Von Stella-Sophie Wojtczak