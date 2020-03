Nun also auch in Hannover. Die Region verbietet Großveranstaltungen. Behördenchef Hauke Jagau hatte auch gleich eine Begründung parat: „Wir müssen für Klarheit sorgen.“ Doch genau die gibt es nicht – weil es weiterhin an einer klaren Linie fehlt, meint NP-Politikchef Harald Thiel in seinem Kommentar.