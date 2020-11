Gilten

Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr teurer. Grund sind nach Angaben des Verbands der Weihnachtsbaumerzeuger höhere Kosten wegen der Coronavirus-Pandemie. Kunden müssten etwa bei einer zwei Meter hohen Nordmanntanne mit Mehrkosten von zwei bis drei Euro rechnen, sagt Verbandvorsitzender Bernd Oelkers. Doch bei Verbrauchern liegt die Nordmanntanne noch immer hoch im Kurs. Laut einer aktuellen Studie entscheidet sich jeder zweite Käufer für diese Baumart.

Viele der 3300 Weihnachtsbaum-Erzeuger in Deutschland sehen dem bevorstehenden Fest mit Spannung entgegen. Niemand kann vorhersagen, wie sich Corona auf das Geschäft mit den Christbäumen auswirken wird. Manche Produzenten sind in dieser Frage durchaus optimistisch, auch Rainer Backhaus.

„Wir werden von der Corona-Krise profitieren“

„Wir werden von der Corona-Krise profitieren, die Nachfrage nach Bäumen wird steigen“, sagt der Landwirt. Der 60-Jährige macht seit den 90er Jahren sein Geld mit Tannenbäumen, baut pro Jahr rund 7500 Bäume auf seinen Plantagen in Gilten ( Schwarmstedt) an. Damit gehört er zu rund 350 Landwirten in Niedersachsen, die Weihnachtsbäume anbauen.

Backhaus ist überzeugt: „Die meisten Familien, die sonst an Weihnachten in den Urlaub oder zu Oma und Opa fahren, werden angesichts der ganzen Beschränkungen dieses Jahr in kleinerem Kreis vermutlich zu Hause feiern und daher eher als sonst einen Baum kaufen. Dadurch steigt automatisch die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen.“ Zum ersten Mal seit Jahren muss Backhaus jedoch die Preise leicht erhöhen – ein Euro mehr pro laufenden Meter wird er nehmen. Den Preisaufschlag begründet er mit Mehrkosten, die ihm durch Corona entstehen.

In Krisenzeiten werden Traditionen wieder wichtiger

Schleppend laufe bisher das Geschäft mit den großen Bäumen, sagt der 60-Jährige: „Die meisten Weihnachtsmärkte in Niedersachsen sind abgesagt, da fehlt dann einfach der Bedarf.“ Genau wie Kollege Backhaus rechnet auch Bernd Oelkers gerade in der Corona-Krise, die bei vielen Menschen Ängste und Unsicherheiten auslöst, mit einem guten Absatz der Tannenbäume: „Wenn das Umfeld schwieriger wird, werden Traditionen wie Weihnachten wichtiger“, so Oelkers. Zudem sei die Qualität der Bäume aus dem Norden in diesem Jahr „ausgezeichnet“. Die Skeptiker befürchten hingegen, dass bei vielen Kunden das Geld in der Krise nicht locker sitzt und zuerst am Tannenbaum gespart wird.

Weihnachtsbaumverkauf in der Stadt Hannover In diesem Jahr hat sich die Zahl der Weihnachtsbaum-Verkaufsstände in der Landeshauptstadt deutlich reduziert. Nach Angaben der Betreiber seien einige Standorte aus den Vorjahren nicht lukrativ genug. Hier ein Überblick über einige der diesjährigen Stände: Badenstedt: Ab dem 12. Dezember an der Woermannstraße, Ecke Benther-Berg-Straße. Bemerode: Ab dem 5. Dezember auf dem Festplatz an der Emslandstraße. Calenberger Neustadt: Ab Ende dieser Woche gibt es gleich vier Verkaufsstände auf dem Schützenplatz. Döhren: Auf dem Döhrener Festplatz öffnet der Verkaufsstand am 1. Dezember. Groß-Buchholz: Ab dem 4. Dezember am Klingerplatz, ab dem 9. Dezember auf dem Grundstück der Shell-Tankstelle an der Groß-Buchholzer Straße und ab dem 12. Dezember an der Pasteurallee, Ecke Schierholzstraße.. Kleefeld: Ab dem 11. Dezember am Schaperplatz. Linden: Die Verkaufsstände an der Bardowicker Straße, an der Davenstedter Brücke sowie an der Gartenallee öffnen am 12.12. List: Ab 11. Dezember gibt es an der Jakobistraße, Ecke Voßstraße sowie am Lister Kirchweg in Höhe Vier Grenzen Weihnachtsbäume zu kaufen. Einen Tag später geht es an der Podbielskistraße, Ecke Waldstraße sowie am Welfenplatz los. Marienwerder: Am 5. Dezember startet der Verkauf auf dem Festplatz Marienwerder. Misburg: An der Schierholzstraße gibt es ab dem 12.12. Bäume. Oststadt: Ab dem 5. Dezember am Emmichplatz. Südstadt: Auf dem Stephansplatz öffnen am 12. Dezember gleich zwei Verkaufsstände. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer geht der Verkauf schon am 2. Dezember los. Vahrenwald: Vom 12. Dezember gibt es am Jahnplatz Tannenbäume.

Gespannt warten Niedersachsens Weihnachtsbaumerzeuger auf diesen Mittwoch. Dann wird die Bundesregierung mit den Länderchefs die neue Corona-Strategie festlegen. Das Schlimmste, dass für die Landwirte dabei eintreten könnte, dass sie ihre Verkaufsstände für die Direktvermarktung nicht öffnen können. Rainer Backhaus bleibt zuversichtlich. Von einer Tradition hat er in diesem Jahr – zumindest in ihrer herkömmlichen Form – schon verabschiedet. „Eigentlich veranstalten wir am 3. Adventswochenende auf unserem Hof einen Weihnachtsmarkt mit Baumverkauf. Das können wir jetzt nur in abgespeckter Form machen, bieten alles vom Baum bis zum Glühwein to go an. Uns bleibt ja nichts anderes übrig.“

Von Britta Lüers