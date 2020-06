Zu Beginn der Corona-Krise standen im Frühjahr kurzfristig Zimmer in Hannovers Wohnheimen leer. Der Grund: Ausländische Studenten durften nicht einreisen oder waren übereilt in ihre Heimatländer abgereist. Langsam füllt sich die Warteliste. Doch Hannovers Studentenwerk blickt in eine ungewisse Zukunft.