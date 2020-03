Coronakrise: Alleinerziehende am Limit

Hannover

Sie leisten ohnehin schon viel, fühlen sich oft allein gelassen und haben laut einer Forsa-Umfrage der Kaufmännische Krankenkasse ( KKH) deutlich mehr Stress als andere Eltern: Alleinerziehende Mütter und Väter. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren in Deutschland im Jahr 2018 rund 692.000 Alleinerziehende mit insgesamt rund 1,3 Millionen Kindern unter 13 Jahren erwerbstätig. 90 Prozent davon sind Frauen. Fast jede zweite Alleinerziehende (46 Prozent) steht demnach ständig unter Druck. Die aktuelle Coronakrise verschärft das Problem.

Alleinerziehende klagen über psychische Symptome

Wohin mit den Kindern, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind? Was tun, wenn der Ex-Partner nicht greifbar ist, die Großeltern vor dem Virus geschützt werden sollen und man selbst arbeiten muss? Schon vor den Zeiten des Coronavirus beklagten der Umfrage zufolge zahlreiche Alleinerziehende psychische Symptome. Demnach leiden fast zwei Drittel von ihnen an Müdigkeit, Schlafstörungen sowie Erschöpfung und Burnout. Auch Streit oder Probleme in der Familie (45 Prozent) sowie finanzielle Sorgen (41 Prozent) plagen Alleinerziehende deutlich häufiger als zusammenlebende Eltern.

Um den Stress zu reduzieren, wünschen sich Alleinerziehende daher zusätzliche finanzielle Hilfen (71 Prozent), mehr Anerkennung von ihrem Arbeitgeber sowie mehr Unterstützung bei der Kindererziehung von ihrem Ex-Partner beziehungsweise von Angehörigen (39 Prozent). Doch in Zeiten von Corona dürfte das schwierig werden.

Gilt Notbetreuung in Kitas und Schulen für Alleinerziehende?

Die Krankenkasse rät Betroffenen, die Ruhe zu bewahren und gemeinsam mit dem Arbeitgeber flexible Lösungen zu suchen. Viele Unternehmen hätten individuelle Regelungen für Beschäftigte getroffen, die ihre Kinder wegen Kita- und Schulschließungen betreuen müssten. Wenn der Vertrag es nicht ausschließe, müsse der Arbeitgeber in solchen Fällen das Gehalt für wenige Tage weiterzahlen. Blieben Betreuungseinrichtungen länger geschlossen, hätten Eltern allerdings keinen Anspruch mehr auf eine bezahlte Freistellung. Grundsätzlich gilt die Notbetreuung in Kitas und Schulen zwar nur für Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, etwa in Kliniken, Pflegeberufen, bei Polizei und Feuerwehr. Doch daneben gebe es nach Auskunft des Sozialministeriums auch Härtefälle. „Diese liegt etwa bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall vor. Auch eine gesundheitliche Disposition kann einen Härtefall darstellen“, heißt es.

Von Britta Lüers