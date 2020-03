Corona: Können Schulen Mitte April starten?

Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) macht es von den Infektionszahlen mit dem Coronavirus abhängig, wann Schulen, Kindertagesstätten und Horte wieder öffnen können. Im Laufe der nächsten Wochen werde sich zeigen, ob die Infektionskurve abflache und es gelinge, das Tempo der Pandemie zu verlangsamen, sagte der Minister der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Es könnte niemand verantworten, dass die Zahl der Neuinfektionen abflacht und dann durch Kontakte in Schulen und Kitas wieder stark ansteigt.“

Corona-Krisenstab entscheidet über tatsächlichen Schulstart

Niedersachsen hatte am 13. März alle Schulen und Kitas für fünf Wochen bis zum 20. April geschlossen, um die weitere Ausweitung des Coronavirus einzudämmen. Abiturienten sollen hingegen am 15. April wieder an die Schulen kommen. Ebenfalls wurden bis zum Ende des Schuljahres alle Klassenfahrten, Schüleraustausche, Ausflüge sowie Schul-, Sommer- oder Abschiedsfeste verboten. Allein von den Schulschließungen sind in Niedersachsen 1.097.000 Kinder und Jugendliche betroffen.

Das Kultusministerium entscheide zusammen mit dem Corona-Krisenstab darüber, ob dieser Termin eingehalten werden könne, sagte Tonne. Die Frage nach einer Verschiebung von Ferienterminen stehe aber jetzt noch nicht im Mittelpunkt. „Sollte es zum 20. April wieder losgehen, könnten wir das Schuljahr normal weiterlaufen lassen.“

Welche Folgen hätte Verlängerung für Unterricht und Abitur ?

Wenn sich die Öffnung dagegen verzögere, müsse es eine Form von Ersatzunterricht geben. Zudem müsse geklärt werden, was dies für Prüfungen bedeute. „Darauf sind wir vorbereitet.“ Alle Pläne gingen momentan davon aus, dass die Sommerferien-Termine gehalten würden. In Niedersachsen beginnen die Sommerferien in diesem Jahr am 16. Juli. Das habe auch mit dem Bewerbungsschluss der Hochschulen zu tun.

Kann dieses Schuljahr wirklich gewertet werden?

Dass das komplette Schuljahr wegen Unterrichtsausfalls annulliert werde, schließt die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig derzeit aus. „Das Schuljahr 2019/2020 wird auf jeden Fall gewertet“, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Auch sie betrachtet das diesjährige Abitur als gesichert. „Für den Fall, dass Abschlussprüfungen gar nicht durchgeführt werden können, wird es eine entsprechende Regelung geben, bei der die gegenseitige Anerkennung auch gesichert ist“, sagte Hubig. Darauf hätten sich die Kultusminister auf ihrer letzten Sitzung geeinigt. Die Schüler sollten durch die besondere Situation keine Nachteile haben.

Die Vorsitzende des Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, hat hingegen ein Abitur ohne Abschlussprüfungen nicht ausgeschlossen. Zwei Drittel der Abiturnote seien bereits durch die Leistungen in den Kursen erbracht. Das letzte Drittel der Note solle eine Prüfungssituation abbilden. „Dafür brauchen wir die Abiturprüfungen aber nicht zwingend. Wir könnten diese Note nämlich auch aus vorherigen Klausurleistungen in den Prüfungsfächern berechnen“, sagte Lin-Klitzing und betonte: „Wir können, wenn es notwendig sein sollte, auch ein Abitur ohne eigene Abiturprüfungen hinbekommen.“

Von Britta Lüers