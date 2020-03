Corona-Fall in Uetze: Müssen Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben?

Hannover

Eine große Nachricht für ein kleines Dorf: In Eltze ( Uetze) ist der erste Coronavirus-Fall aufgetreten. Ein 68-Jähriger hat sich während seines Urlaubs in Südtirol infiziert. Für Bürgermeister Werner Backeberg gibt es nun eine Menge zu tun. Denn derzeit wird geprüft, ob die Schulen und Kindergärten am Montag geschlossen bleiben.

„Wir befinden uns in der Abstimmung mit der Region“, sagt Backeberg im Gespräch mit der NP. Es sei aber realistisch, dass man die Entscheidung aus Vorsicht treffen werde. Doch der Bürgermeister der Gemeinde macht dabei auch deutlich, dass man nicht in Panik verfalle.

Keine Panik in Eltze

„ Eltze ist ein kleines Dorf, in dem die Menschen viel miteinander interagieren. Trotzdem ist die Grundstimmung gelassen.“ Die Dorfbewohner hätten allerdings Fragen, die man derzeit mit Ruhe und Verständnis kläre. „Die Menschen haben keine Angst, setzen sich aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit mit dem Thema auseinander. Und das ist auch gut so“, ist Backeberg überzeugt.

Dass dies der Fall sei, liege vor allem daran, dass der Informationsfluss zwischen dem Land, der Region und den Gesundheitsämtern so gut funktioniert habe und sich die Menschen sicher fühlen. „Der Krisenstab war gut vorbereitet. Deswegen konnten wir schnell handeln und die Betroffenen informieren.“

Neun Verdachtsfälle werden überprüft

Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub, ist der Erkrankte nämlich mit neun Menschen in persönlichen Kontakt gekommen. Auch bei ihnen muss eine Virusinfektion überprüft werden. Die Ergebnisse sollen bis zum Abend vorliegen.

Ortsbrandmeister Ralf Boeck erklärt: „Die Betroffenen warten im Moment auf die Ergebnisse und verlassen ihre Häuser nicht.“ Boeck ist nah dran. Er war es, der die Frau des 68-Jährigen von der Coronavirus-Infektion informierte. „Sie hat damit überhaupt nicht gerechnet und war sehr verhalten.“

Schnell konnte ausgemacht werden, welche Menschen noch in Kontakt mit dem Erkrankten standen. Vorsichtshalber wurde deswegen auch ein für Samstagabend angedachter Schützenball abgesagt. Denn der Betroffene soll nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub an einem Schießtraining im Schützenverein teilgenommen haben.

Am Sonntagmorgen sagte der Bereichsleiter Gesundheit der Region Hannover, Mustafa Yilmaz, in einer Pressekonferenz: „Ich habe heute Morgen mit dem Patienten gesprochen, es geht ihm gut.“ Er habe sich darüber gefreut, dass die Sonne scheine und berichtet, dass er kein Fieber habe. „Das war auch der Grund, warum wir gestern entschieden haben, dass eine häusliche Unterbringung ausreicht. Die meisten Fälle verlaufen mild. Gottseidank sieht es in diesem Fall auch so aus.“

