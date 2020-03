Weiterer Infektionsfall in Lehrte bestätigt, der fünfte in der Region

Lehrte

Im Krankenhaus Lehrte gibt es den aktuell fünften Fall einer Corona-Infektion in der Region Hannover, wie ein Sprecher der Regionsverwaltung am Freitag bestätigte. Erste Tests bei dem Patienten waren zunächst negativ ausgefallen sein, erst eine weitere Laboruntersuchung war positiv.

„Der entsprechende Abstrich wurde gestern entnommen und heute als positiv bestätigt“ so der Sprecher des Klinikums der Region, Nikolaus Gerdau. „Der Patient ist am Mittwoch stationär und isoliert aufgenommen worden. Vorausgegangene Tests waren bis einschließlich gestern negativ ausgefallen. Er ist in einem Einzelzimmer isoliert, sein Zustand ist stabil und er befindet sich auf dem Weg der Besserung.“

Laut dem Sprecher der Region, Christoph Borschel, stammt der Mann aus dem erweiterten Kontaktkreis der Patienten aus dem Uetzer Ortsteil Eltze. Weitere Angaben wollte er nicht machen.

Vier weitere Fälle gibt es derzeit im Uetzer Ortsteil Eltze. Sie leben derzeit in Quarantäne.

Von kra