Ein kleiner Pieks mit einer – hoffentlich – großen Wirkung: Eine 86-jährige Bewohnerin des Stifts zum Heiligen Geist im Stadtteil Bult war die Erste, die am Mittwochnachmittag von Feuerwehrarzt Dr. Martin Schnell eine Impfung gegen das Corona-Virus erhielt. 250 weitere Bewohner und Pflegekräfte aus zwei Heimen sollten folgen.

Die ersten 975 Impfdosen sind wie geplant am Mittwochmittag im Impfzentrum auf dem Messegelände eingetroffen. Angeliefert wurden sie unter Polizeischutz in speziellen Isolierbehältern in einem Transporter. Es dauerte rund drei Stunden, die auf minus 70 Grad tiefgefrorenen Präparate auf Kühlschranktemperatur zu erwärmen.

Ankunft: Die ersten Impfdosen trafen unter Polizeischutz in einem Transporter am Mittag ein. Quelle: Region Hannover

Zwei Heime werden durchgeimpft

„Gegen 15 Uhr sind dann die ersten Impfteams ausgerückt“, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Vor Ort würde der Impfstoff dann mit einer Salzlösung gebrauchsfertig gemacht. Vier mobile Teams sind unterwegs. Sie sollen möglichst noch am Mittwoch insgesamt zwei Senioren- und Pflegeheime – das Seniorenpflegeheim Stift zum Heiligen Geist im hannoverschen Stadtteil Bult und das Alten- und Pflegeheim Haus Sonneneck in Wunstorf-Großenheidorn – „komplett durchimpfen“, so Hintz.

Geimpft werden nicht nur Bewohner, sondern auch Pflegekräfte dieser Einrichtungen. Insgesamt hatten sich 251 Menschen im Vorfeld dazu bereit erklärt. Impfdosen, die für diesen ersten Einsatz nicht benötigt wurden, blieben tiefgekühlt im Impfzentrum zurück. Die Impfkampagne soll am Montag fortgesetzt werden. Dann wird auch bereits die nächste Lieferung an Impfdosen erwartet. „Wenn mehr Impfstoff verfügbar ist, können wir auch mehrere Teams in den Einsatz schicken“, verspricht Hintz.

Vorm Impfstart Aufklärungsgespräche geführt

Jedes Impfteam besteht aus vier Mitgliedern: einem Arzt, einem Impfberechtigten und zwei Verwaltungshelfern. Um am Mittwoch eine zügige Abwicklung zu ermöglichen, waren die Ärzte der Teams schon frühzeitig in den Heimen vor Ort, um noch vor dem Eintreffen der Impfdosen die nötigen Aufklärungsgespräche zu führen.

In 21 Tagen wird dann die zweite Impfung nötig. „Das stellt das Impfzentrum vor die große Herausforderung, den Impfstoff termingerecht anzufordern“, betont Hintz. „Hinter jeder Impfung steckt ein erheblicher logistischer Aufwand“, ergänzt Feuerwehrchef Dieter Rohrberg.

Weil: Hälfte der Bestände für Wiederholungsimpfungen

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stellte klar, dass die Sicherstellung der Wiederholungsimpfung Priorität hat: „Es gibt eine klare Strategie in Niedersachsen, dass wir sicherstellen wollen: Wer einmal geimpft wird, wird auch ein zweites Mal geimpft. Denn erst dann ist der Impfschutz tatsächlich vorhanden.“ Die Hälfte der Bestände würde für diese Wiederholungsimpfungen reserviert. „Wir wollen nicht, dass eine Impfung vergebens gewesen ist.“

Dass Niedersachsen bei der Impfung im Vergleich zu anderen Bundesländern etwas hinterherhinke, begründete er unter anderem mit der vorgesehenen Anzahl der Impfzentren. „Wir haben in Niedersachsen 50 Impfzentren, das ist proportional gesehen die größte Zahl in Deutschland“, sagte er, „und die gehen nach und nach an den Start.“ Was in der nächsten Woche soweit sein soll. Allerdings würden die Lieferketten und auch die Produktion noch nicht so zuverlässig laufen, wie es wünschenswert sei. Weil kündigte an, bei Gesprächen mit der Bundesregierung in der kommenden Woche „sehr genau“ nachzufragen, wie sich diese Zuverlässigkeit verbessern lasse. Damit Niedersachsen auch tatsächlich die für den Anfang zugesagten 63.000 Impfdosen erhalte. „Das ist unser Schlüsselproblem, wir müssen zuverlässig versorgt werden.“

Die Heimaufsichten von Stadt und Region hatten vor Weihnachten 178 Alten- und Pflegeheime angeschrieben und um die Bereitstellung der Daten der Bewohner und Pflegekräfte gebeten, die sich impfen lassen wollen. Die entsprechenden Listen werden im Impfzentrum in das Landessystem für die Terminvergabe eingespeist. Das System erzeugt dann für jeden Impfwilligen einen Code und die Formulare, die das Impfteam für die Abwicklung vor Ort benötigt.

In den Startlöchern: Feuerwehr, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst und Arbeiter-Samariter-Bund bilden Impfteams – auch nach Bedarf mehr. Quelle: Region Hannover

Jagau und Onay loben Engagement

Regionspräsident Hauke Jagau lobte das Engagement der Beteiligten: „Ich habe große Hochachtung vor dem, was hier geleistet wird. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass zwischen und an den Feiertagen Menschen bereit sind, die Impfungen zu organisieren und durchzuführen. Die Kurzfristigkeit hat den Beteiligten einiges abverlangt.“ Die Impfung sei ein wichtiger Baustein, um wieder mehr Kontakte zuzulassen.

Hannovers OB Belit Onay ergänzt: „Die Covid-19-Impfungen werden ein Marathon, das muss allen klar sein. Meine Hoffnung ist, dass wir mit den Impfungen und den daraus noch zu ziehenden Erkenntnissen, was Dauer der Immunität und Übertragungsrisiko durch bereits Geimpfte angeht, ein Stück weit Normalität zurückgewinnen.“

Noch keine Terminvergabe

Auf Bundesebene war festgelegt worden, dass im ersten Schritt die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie alle dort Beschäftigten geimpft werden, die Kontakt zu Bewohnern haben. Im Anschluss sollen im zweiten Schritt die über 80-Jährigen geimpft werden, ehe die übrige Bevölkerung folgt. Wie lange es dauern wird, alle Impfwilligen zu impfen, wird in erster Linie von der Verfügbarkeit des Impfstoffes abhängen. „Wir sind bereit, wenn größere Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen“, betont Rohrberg.

Termine für Impfungen im Gemeinsamen Impfzentrum werden aktuell über das Terminmanagement noch nicht vergeben. Die Terminvergabe hängt von der Lieferung des notwendigen Impfstoffes durch das Land ab. Fragen zur Impfung beantwortet die Hotline des Landes unter der Telefonnummer 08 00-9 98 86 65.

