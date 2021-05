Hannover

Im Bezirksrat Ricklingen reden Hannovers Politiker gern lange und viel – ebenso wie in der Mitte. Sitzungen dauern teilweise bis kurz vor Mitternacht. Jetzt aber ist um 21.30 Uhr Schluss. Zumindest für den öffentlichen Teil. Die durch die Bundesnotbremse verhängte Ausgangssperre greift: Die Bezirksbürgermeister müssen, so der Hinweis der Stadtverwaltung, gewährleisten, dass die Bürger und Bürgerinnen um 22 Uhr zu Hause sind.

„Wir haben fast alles geschafft“, berichtet Ricklingens Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (SPD). Ein paar Anfragen müssten per Protokoll nachgeliefert werden. Der Sitzung sei zugute gekommen, dass wenige Berichte auf der Tagesordnung gestanden hätten.

Ende um 23 Uhr ist nicht selten

Vom relativ späten Sitzungsbeginn (19 Uhr) will Markurth nicht abrücken. „Keiner soll sich sofort im Anschluss an die Arbeit den Marathon antun müssen“, findet er. Grundsätzlich wolle niemand, dass es lange dauert. „Aber 23 Uhr wird es schon mal.“

„Im Bezirksrat Mitte wird leidenschaftlich diskutiert“, berichtete SPD-Fraktionschef Michael Sandow über lange Treffen. Teilweise aus seiner Sicht zu lang. Unter den neuen Corona-Auflagen werde der öffentliche Teil bis 21.30 Uhr erledigt. „Fast hätten wir das im April gerissen.“

Stadt erteilt Bescheinigungen

Die Bezirksratsmitglieder haben Bescheinigungen von der Stadt über ihr Mandat. Die können sie bei Kontrollen vorlegen. „Das wird bei uns kaum einer müssen“, meint Bernd Rödel (SPD), Bezirksbürgermeister von Kirchrode-Bemerode-Wülferode, der an diesem Freitagabend ins Rathaus eingeladen hatte. Sitzungsbeginn war um 17.30 Uhr; die Ansage galt: „Die Einwohnerfragestunde muss spätestens um 20 Uhr beginnen.“

„Bis 20 Uhr sind wir meistens durch“, sagt Lothar Pollähne (SPD), Bezirksbürgermeister in Südstadt-Bult. Die Sitzungen dort beginnen um 20 Uhr und werden „straff geführt“. Pollähne: „Wir haben uns darauf geeinigt, dass nicht jeder schon Gesagtes wiederholen muss, nur damit er es gesagt hat.“ Die Südstädter treffen sich mittwochs und auch das garantiert zügige Entscheidungen: „Oft laufen an dem Tag Fußballspiele, und die will niemand verpassen.“

Von Vera König