Drei markante hannoversche Unternehmen und ihr Corona-Jahr: Automobilzulieferer Continental ist dabei, mehr auf Software, Sensorik und Elektronik zu setzen – und baut das Unternehmen dafür an vielen Stellen um. Weltweit könnten davon bis zu 30.000 Jobs betroffen sein – das führte zum Konflikt mit der Arbeitnehmerschaft und der Gewerkschaft IG BCE samt Protestaktionen. Weiterer Druck kam durch die Einbußen wegen gesunkener Nachfrage in der Corona-Pandemie. Fürs Jahr gesehen erwartet das Management des Konzerns einen Umsatz von rund 37,5 Milliarden Euro, gut sieben Milliarden Euro (15,7 Prozent) weniger als im Vorjahr. Unterm Strich könnte ein Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) von drei Prozent des Umsatzes stehen – im Vorjahr betrug dieser Wert 7,4 Prozent.

Seit dem Spätsommer produziert das Unternehmen auch Mund-Nasen-Schutzmasken – für seine weltweit mehr als 232.000 Beschäftigten, allein 80. 000 Stück täglich in Stöcken. Im Schnitt benötige jeder Mitarbeiter zwei pro Tag, in der Produktion teils mehr. Aufs Jahr gerechnet, kann Conti 60 Millionen Stück produzieren.

Ende Oktober hat der seit 2009 amtierende Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart (61) seinen Rücktritt aus privaten Gründen zu Ende November bekanntgegeben. Nachfolger ist Nikolai Setzer (49), seit 2009 Vorstandsmitglied.

Deutsche Messe

Stark gebeutelt ist in diesem Jahr die Deutsche Messe AG: Die Corona-Pandemie kippte schon die größte Veranstaltung Hannover Messe, und vom Rest des Jahres blieb auch kaum etwas übrig. Das führte letztlich mit dazu, dass die Messe in eine existenzbedrohende Finanzkrise geriet – wochenlang war in Verhandlungen zwischen Vorstand und Arbeitnehmerseite von einer möglichen Insolvenz zum Jahresende die Rede. Am Ende wurde ein Sanierungsplan vereinbart, bei dem unter anderem bis 2027 etwa 213 von derzeit 738 Stellen abgebaut werden sollen. Daraufhin versprachen die Gesellschafter Land und Stadt zusammen Bürgschaften über knapp 100 Millionen Euro und 20 Millionen Euro neues Eigenkapital.

Die Pandemie und die mit ihr einhergehenden Beschränkungen trafen den größten Reisekonzern der Welt mit voller Wucht: Die Tui mit Sitz in Hannover musste bislang drei Mal Hilfe vom Staat erbeten, um nicht unterzugehen. Rund vier Milliarden Euro an Kredit, Anleiheübernahme, Staatsgarantien und stillen Beteiligungen sind das inzwischen, dazu bat der Konzern auch Investoren per Kapitalerhöhung um einen Beitrag – der soll gegen Aktien etwa 500 Millionen frisches Kapital ins Unternehmen bringen. Im Gegenzug darf die Tui derzeit keine Boni ans Management mehr zahlen und keine Dividende an Aktionäre ausschütten.

VW-Nutzfahrzeuge

VW-Nutzfahrzeuge, größter Arbeitgeber in der Region, (24.000 Beschäftigte, davon 14.000 in Hannover) hat die Corona-Zeit bisher mit einer fünfwöchigen Pause, Kurzarbeit und pandemiegemäß umgestalteten Arbeitsplätzen durchstanden.

Allerdings will VWN in den nächsten Jahren am Stammsitz durch „natürliche Fluktuation“ rund 5000 Stellen abbauen, Fertigung ins günstigere Ausland (Polen) verlagern. Die Sparte mit Transporter, Caddy, Crafter soll aber auch zum „Mehrmarkenwerk“ werden: Der Aufsichtsrat von VW hat den Plan genehmigt, zur Fertigung eines neuen Elektro-Oberklassewagens (D-SUV) in drei verschiedenen Varianten für andere Konzernmarken rund 680 Millionen Euro zu investieren.

Zudem wird die Produktion des elektrischen Bulli-Nachfolgers ID.Buzz vorbereitet. Die Transportertochter VWN erhält laut Fünfjahresplan – inklusive ihrer anderen Standorte – insgesamt knapp 4,5 Milliarden Euro. Und das mit neuer Spitze: Nach zwei Jahren wurde Thomas Sedran im Spätsommer von Carsten Intra abgelöst.

