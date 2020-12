Hannover

Sie sind Experten fürs Marketing, unter anderem von Veranstaltungen. Was ein Problem ist in einem Jahr, in dem wegen einer Pandemie kaum Veranstaltungen stattfinden. Denn dann ist da auch wenig zu bewerben. Darum haben sich die Zwillingsbrüder Dirk und Frank Scherrer etwas Neues ausgedacht: Sie haben in ihren Räumen an der Striehlstraße ein Studio eingerichtet. Von dort aus wollen sie vom neuen Jahr an sogenannte Sales Clips produzieren, Werbefilme, die Unternehmen für deren Websites nutzen können.

Das sei bisher teuer gewesen, erklären die Unternehmer. „Um das mit professioneller Technik aufzunehmen, es richtig auszuleuchten, musste man in große Studios gehen“, berichtet Frank Scherrer, „das kostet. Viele Mittelständler können sich das nicht leisten.“ Das hätten sie ändern wollen, betont Dirk Scherrer: „Wir möchten bewusst den Mittelstand ansprechen. Wir haben ein kleines Studio, darum sind die Kosten übersichtlich.“ Wo genau die liegen werden, kalkulierten sie noch.

Anzeige

Livestream und Seminare

Was auch daran liegt, dass sie mit Moderatorin Sabine Ehlers gemeinsam etwas austüfteln: Die Teleshopping-Expertin bringt ihre Ideen mit in die Sales-Clips-Idee ein. „Wenn ich beispielsweise Kosmetik bewerbe, kann es sinnvoll sein, mir Fachleute ins Studio zu holen.“ Diese sollten dann aber nicht einfach übers Produkt referieren. „Ich interviewe sie zum Produkt. Das wirkt lebendiger, ist ein Mehrwert für den Kunden.“ Bei Bedarf lassen sich die Filme sogar live streamen.

Es ist eine Idee, mit der die Unternehmer Scherrer und die Solo-Selbstständige Sabine Ehlers sich gegen die Krise stemmen. „Sonst“, erläutert Dirk Scherrer, „haben wir zu dieser Zeit des Jahres 80 bis 90 Prozent des Folgejahres durchbudgetiert. Aber jetzt? Können Sie kaum etwas planen.“ Vor allem durch den neuerlichen Lockdown nicht. Der auch Ehlers Seminar-Angebote und Moderationen betrifft: Was soll sie moderieren? Alle drei weigern sich jedoch, nur das Negative der Krise zu sehen. Frank Scherrer sagt: „Wir bleiben positiv und schauen nach vorne.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls neue Geschäftsfelder gesucht hat sich Hartmut Zeissig mit seiner gleichnamigen Springer Messebaufirma. Auch da: Messen waren den größten Teil des Jahres über nicht erlaubt. Die Lösung? „Wir haben unsere Ladenbausparte ausgeweitet“, berichtet der Geschäftsführer. Das heißt, die Mitarbeiter haben zum Beispiel sogenannte Produktpräsenter für Kunden wie Rossmann oder Haribo gebaut. Und: Die Messespezialisten haben Museen für sich entdeckt, haben Ausstellungen zum Beispiel im Sprengel- oder Landesmuseum gebaut. Und vor allem: Sie sind beteiligt am Aufbau des Dokumentationszentrums „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin. „Das möchte Kanzlerin Angela Merkel im Sommer persönlich eröffnen“, weiß Hartmut Zeissig.

Guter Hoffnung für 2021/22

Und auch wenn er neue Märkte für sein Unternehmen erschlossen hat, so hofft der Geschäftsführer doch, dass sich das Messegeschäft erholen wird: „Es wird nicht mehr so sein wie vor Corona“, ist er sich sicher, „aber ich glaube nicht, dass es ganz wegbrechen wird, wie manche schon befürchten. Denn es ist einfach etwas anderes, ob ich etwas persönlich oder nur digital erkläre, ob ich es zeige oder anfassen kann.“ Außerdem wäre es „doch dramatisch, wenn die komplette Messe-Infrastruktur in Städten wie Hannover oder Köln wegbräche, wie viele Arbeitsplätze hängen da dran? Darum bin ich lieber guter Hoffnung, dass es wieder losgehen wird. Vielleicht noch nicht im kommenden Jahr, aber spätestens 2022.“

Auch bei Andreas Hüttmann ist 2022 gefragter als das kommende Jahr: „Die Buchungen für 2022 liegen Stand jetzt schon über denen von 2019“, sagt der Geschäftsführer der Holding des Event-Dienstleisters Partylöwe. „Und 2019 war ein gutes Jahr.“ Darum wird es das Unternehmen im kommenden Jahr nicht nur weiterhin geben, es geht sogar gestärkt aus dem Krisenjahr 2020 hervor. „Ich habe die Chance genutzt und unsere neun Firmen in einer Holding neu strukturiert“, berichtet Andreas Hüttmann. „Wir haben viele Bereiche digitalisiert, unsere Mitarbeiter bis hin zum Betriebsleiter IHK geschult.“ Von Januar an betreibt er das Hotel Kokenhof in Großburgwedel. Und: Er will sogar zwei weitere Örtlichkeiten übernehmen.

Von Verena Koll