Corona und die Folgen: Wie soll es für die Kinder weitergehen?

Hannover

Die Pandemie trifft Kinder und Jugendliche härter als Erwachsene, warnt der Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers. Denn Kinder seien noch in einer Entwicklungsphase, so der Fachmann: „Vieles von dem, was ihnen jetzt widerfährt, kann ihr gesamtes weiteres Leben prägen kann.“

Auch die Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt, wie sehr Minderjährige zunehmend unter der Krise leiden. Ein Drittel von ihnen zeige auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie weiterhin psychische Auffälligkeiten. Vor der Krise gab es laut der Untersuchung lediglich bei zwei von zehn Kindern ein Risiko für psychische Auffälligkeiten. Und wie so oft in der Pandemie sind die Probleme auch hier ungleich verteilt. So seien Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen und mit Migrationshintergrund besonders betroffen, so die Studienleiterin Ulrike Ravens-Sieberer.

Zunahme an Beschwerden

Christoph Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, erlebt täglich die enormen Auswirkungen des Lockdowns. „Bei uns melden sich viel mehr Eltern mit ihren Kindern. Wir beobachten eine Zunahme der psychosomatischen Beschwerden“, so der Mediziner. Die subjektive Belastung habe deutlich zugenommen, inzwischen fühlen sich über 80 Prozent sehr belastet.

Besonders alarmierend, so der Chefarzt: „Sieben von zehn Kindern berichten sogar von einer verminderten Lebensqualität. Vor der Corona-Pandemie waren es nur drei von zehn. Auch die Fälle von Magersucht nehmen zu.“

Doch die Pandemie schürt eine Vielzahl weiterer Probleme, warnt der Psychiater. Die Anzeichen zunehmender Gewalt in den Familien steige, zeitgleich fehle es an sozialer Kontrolle, da Kitas und Schulen geschlossen seien. Möller: „Außerdem bewegen sich Kinder zu wenig, stattdessen verbringen sie viel mehr Zeit mit Medien und ernähren sich ungesünder.“ Das könne nicht nur zu Übergewicht, sondern langfristig auch zu schweren Erkrankungen wie Diabetes führen. Die deutlich höhere Mediennutzung führe zu Schlafmangel, Sprach- und Konzentrationsstörungen.

Auch eine Zunahme der Computersucht hält der Psychiater für wahrscheinlich. Und auch das sorgt ihn: „Wenn sich Kinder und Jugendliche seit einem Jahr an das Nichtstun gewöhnen, wird es für diejenigen, denen es ohnehin an Eigenantrieb mangelt, sehr schwer, nach der Krise wieder aktiv zu werden.“ Uwe Brandes, Vize-Leiter des Winnicott-Instituts, stimmt zu: „Diese Kinder wieder richtig zum Lernen zu bringen, wird sehr viel Arbeit machen. Das ist wie Einschulung 1. Klasse.“

Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen beobachtete auch die Region einen Anstieg der Auffälligkeiten in der Corona-Zeit. Demnach nahmen Sprachprobleme um fünf Prozent zu, der Anteil der Kinder, die nur eingeschränkt oder gar kein Deutsch sprechen stieg von 19 Prozent auf 22,2 Prozent. Fast jedes dritte Kind hat eine schlechtere Feinmotorik. Und der Anteil der adipösen Kinder stieg sogar auf 13,4 Prozent. Ängste, Traurigkeit und Wut nahmen deutlich zu. „Die pandemiebedingten Einschränkungen haben Kinder, Jugendliche und Familien besonders hart getroffen“, so die Jugenddezernentin der Region, Andrea Hanke.

„Mittlerweile geht es selbst denen schlechter, die eigentlich aus einem stabilen Umfeld kommen. Und die, die schon vor Corona große Probleme hatten, sind inzwischen komplett verloren“, sagt Winnicott-Therapeut Brandes. „Wir bekommen immer mehr Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen mit depressiven Verstimmungen, Rückzugserscheinungen oder sogar Suizidplänen. Das ist im höchsten Maße beunruhigend.“

Viele Jugendliche empfinden die Krise als etwas nie endendes, sagt Brandes: „Und sehen deshalb keinen Sinn mehr in vielem. Außerdem fehlt es an Motivation und Perspektive, immer mehr fühlen sich vom Homeschooling überfordert. Und ihnen fehlt die Peer-Group als Korrektiv und als Stütze, sich gemeinsam dem Leben zu widmen.“ Jüngere Kinder würden hingegen ihr Sprachvermögen und Sozialverhalten verlernen, weil der Kontakt zu Gleichaltrigen fehle. Brandes: „Für Kinder sind Gleichaltrige die Luft zum Atmen. Sie brauchen sie, um sich gesund zu entwickeln.“

Schuld an dieser Entwicklung sei die Politik, die es versäumt habe, Konzepte zu entwickeln, sagt Brandes: „Kinder und Jugendliche sind in dieser Pandemie einfach vergessen worden. Dafür zahlen sie jetzt einen sehr hohen Preis. Die Welle der Probleme, die da auf uns zurollt, wird gewaltig sein.“

Die Zukunft: Mehr Raum für Förderung

Wie unter einem Brennglas hat die Corona-Krise gezeigt, was alles nicht funktioniert im deutschen Schul- und Bildungssystem. Die ungleichen Startbedingungen der Schüler etwa und der Umgang damit. Ein „Weiter so“ nach der Pandemie wäre daher der falsche Weg. Doch wie sollte die Schule der Zukunft aussehen?

Bildungsforscherin Nele Hirsch hat eine Vision: „Wir müssen die Schulen neu gestalten und Freiräume schaffen: Mehr Lehrer für weniger Schüler, mehr Zeit für freies Lernen, mehr Raum dafür, Kinder individuell zu unterstützen.“ Das sei unwahrscheinlich aufwendig und auch teuer. Hirsch: „Zeitgemäße Bildung wird mehr Geld kosten.“ Kultusminister Grant Hendrik Tonne will Bildung noch moderner machen: „Digitales Lernen muss als ergänzendes Angebot auch nach Corona weiter ausgebaut werden.“

Der Vorsitzende des Philologenverbandes, Horst Audritz, sagt: „Wir brauchen eine intelligente Förderung, die den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern und den verschiedenen Schulformen Rechnung trägt. Das können die Schulen am besten selbst organisieren, etwa in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern im Ganztagsbetrieb.“ Dafür bräuchten Schulen „jedoch ein entsprechend erhöhtes Stundenkontingent und mehr Personal“. Auch Uwe Brandes vom Winnicott-Institut hält eine individuelle Förderung der Schüler, so wie es in Finnland gemacht wird, für wünschenswert. „Aber ich fürchte, das wird am Geld scheitern.“

GEW-Gewerkschaftssekretär Christian Hoffmann fordert eine Investitionsoffensive für Schulen. „Wir dürfen uns nach der Pandemie auf keinen Fall mit dem Status quo zufrieden geben, weil der schon vor Corona schlecht war. Die angestauten Defizite müssen behoben werde, sonst wird die nächste Pandemie nur noch mehr Schüler weiter abhängen.“

Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch hofft, dass es möglichst bald wieder um ganzheitliche Bildung gehen werde. „Bildung für Kopf, Herz und Hand“, sagt er. Drei Dinge seien daher zukünftig wichtig: Beziehungsarbeit, musische Bildung, Aufhol- und Nachholkonzepte, individuell angepasste Förderprogramme. Auch in Projekttagen sieht er großes Potenzial: „Über das praktische Lernen bekommen Schüler Zugang zum kognitiven Lernen.“ Um mehr Lernzeit zu gewinnen, seien Ganztagsschulen im Vorteil, vermutet er. „Man könnte aber auch endlich an das Tabuthema Ferien herangehen und die Sommerferien verkürzen. Auch so würde man viel Zeit gewinnen“, sagt Bildungsexperte Bönsch. Der Philologenverband lehnt das bislang jedoch entschieden ab.

Die Bildung: „Es ist ein zu entferntes Lernen“

Sehr genau verfolgt der hannoversche Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch, wie Corona seit einem Jahr als größte Störung der Bildungssysteme wirkt. „Die Lernausfälle sind nach einem Jahr Pandemie massiv stärker geworden. Jeder Schultag, der ausfällt, ist ein verlorener Lerntag. Bildungschancen gehen mehr und mehr verloren.“

Waren es zu Beginn der Krise im vergangenen Frühjahr nur die reinen Lernausfälle, seien im Verlauf des Jahres weitere belastende Faktoren dazugekommen, so Bönsch: „Die seelische Gesundheit der Schulkinder leidet gewaltig, es treten zum Teil schwere Verhaltensauffälligkeiten auf. Unlust, Aggressionen, Demotiviertheit und Kommunikationsstörungen nehmen zu, nicht selten auch Depressionen.“ Nach Ansicht des Wissenschaftlers seien vor allem die Jahrgänge fünf bis sieben besonders betroffen.

Auch Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien seien weiter abgehängt worden, beklagt der Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers. Die Bildungserfolge von Kindern aus weniger begüterten Familien seien „noch mehr vom Zufall abhängig als sonst. Man könnte auch sagen: Sie müssen Glück haben“. Dort, wo es an diesem Glück fehle, etwa in Gestalt sehr engagierter Lehrkräfte, die mit allen Mitteln versuchen, auch im Lockdown den Kontakt zu ihren Schülern aufrechtzuhalten, würden Kinder „buchstäblich im Dunkeln verschwinden“, so Hilgers. Schließlich könne auch Digitalunterricht kein Ersatz für soziale Interaktion sein, sagt Hilgers. „Denn Schule beruht auch auf sozialem Austausch, was sich nicht nachholen lässt“, pflichtet Horst Audritz vom Philologenverband bei. Manfred Bönsch will das digitale Lernen nicht verdammen, sagt aber: „Es ist ein zu entferntes Lernen.“ Schülerinnen und Schüler seien dabei auf sich alleine gestellt, erleben die Lehrkraft nur am Bildschirm. Das sei einfach zu wenig, mahnt er: „Nur analoges Lernen schafft Nähe und dient der Persönlichkeitsentwicklung. Kontakt und Zuwendung lassen sich über digitales Lernen gar nicht aufbauen.“

Und noch etwas gehe beim Homeschooling, das seit Mitte Dezember noch immer für 75 Prozent der Schüler Alltag ist, verloren, sagt Manfred Bönsch: „Talente der Schülerinnen und Schüler sind unsichtbar geworden. Diese müssen wieder sichtbar gemacht werden.“

Bildungsforscherin Nele Hirsch, die früher für „Die Linken“ im Bundestag saß und heute Lehrkräfte fit für das digitale Zeitalter macht, sieht ebenfalls Grenzen beim Lernen am Bildschirm. In der „Geo“ sagt sie: „Mit Digitalisierung allein ist es nicht getan. Wenn Schüler selbstorganisiert lernen, ist es natürlich super, wenn sie das Internet erkunden können. Die technische Infrastruktur muss da sein. Aber man kann auch mit einem Tablet totalen Mist machen, wenn man einfach die Bildung aus dem Buchdruck-Zeitalter konserviert.“

Zudem drohe Digitalisierung die Spaltung, die „wir im Bildungssystem haben, deutlich zu verstärken“, sagt Hirsch: „Es reicht nicht, Menschen mit wenig Geld eine Wlan-Leitung zu schenken. Wenn ich dann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitze und drei Geschwister habe, kann ich trotzdem nicht arbeiten.“ Denkbar sei, Schülern auch im Lockdown in der Schule einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, damit auch sie in Ruhe lernen könnten.

Von Britta Lüers