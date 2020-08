Corona und die Folgen: Warum die Mieten in Hannover trotzdem steigen

Hannover

„Wohnen, Logistik, Büros – diese Immobilienmärkte stehen wie eine 1.“ Aus dem Mund von Andreas Schulte ist das das größte Kompliment an Stadt und Region Hannover. Der Generalbevollmächtigte der bulwiengesa AG hat gerade mit 25 Marktakteuren den Immobilenmarktbericht 2020 erstellt. Früher als sonst üblich, in abgespeckter Form, mit großer Spannung erwartet. Denn es geht um Corona und die Folgen. Von denen eine ist, dass Deutschlands größte Immobilienmesse, die Expo real in München, in diesem Oktober ausfällt.

„Spart Geld, hat keinen Einfluss auf die Nachfrage“, meint Schulten. Hannover, die Königin der B-Städte, sei nach wie vor für Anleger aus dem In- und Ausland interessant. Corona habe zwar zunächst für tiefe Einschnitte gesorgt, jetzt aber sei eine schnelle Erholung in Sicht.

Fallhöhe ist nach Rekordjahr hoch

Den Experten beeindruckt die Widerstandskraft (Resilienz) von Stadt und Region. „Die Fallhöhe ist aufgrund des außergewöhnlich guten Vorjahres besonders hoch“, gibt Stadtbaurat Uwe Bodemann zu bedenken.

Ulf -Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region, schwärmt noch immer vom Jahr der Rekorde. „2019 lag das Investmentvolumen bei rund einer Milliarde Euro. Fast 200.000 Quadratmeter Büroflächen und 380.000 Quadratmeter Logistikflächen wurden umgesetzt – auch Rekordzahlen.“

Neue Büroprojekte

Logisch, dass sich das trotz eines zunächst sehr guten Starts nicht wieder erreichen lässt. Schulten erwartet einen Büroflächenumsatz von 150.000 bis 160.000 Quadratmetern. Bodemann schwärmt von gleich drei neuen Projekten, unter anderem an der Podbi.

Die Strabag Real Estate hat dort das Exxon-Mobile-Haus Bothfeld gekauft und will es abreißen lassen. Als Ersatz entsteht ein dreiteiliges Büroensemble. Die Investitionssumme liegt bei 150 Millionen Euro. Außerdem geplant seien neue Büros am Kabelkamp und am Großen Kolonnenweg.

Probleme bei Hotels

„ Hannover hat in der Vergangenheit eine belastbare und vielfältige ökonomische Basis entwickelt, die bei Immobilieninvestoren als wesentliche Voraussetzung für Investitionen gelten“, erklärt Schulten das Interesse der Anleger. Laut Bodemann zeichnen sich allerdings auf dem Hotelmarkt Probleme ab. Ein in der City geplantes Projekt werde sich verzögern oder gar nicht entstehen. Kein Wort mehr zu den Details.

Die Logistikwirtschaft, so Franz, habe in der Krise ihre Systemrelevanz unter Beweis gestellt und gezeigt, dass die Branche zur Versorgung unverzichtbar ist. Auch wenn die Zuliefer-Industrie erheblich unter der Corona-Krise leide, sei mittel- bis langfristig wieder von erhöhten logistischen Flächenbedarfen in der Region Hannover auszugehen.

Mieten steigen leicht

„Der Wohnungsmarkt geht als Gewinner durch die Krise heraus“, sagt Schulten. Die Mieten seien leicht angestiegen. „Der Bedarf an Wohnimmobilien ist ungebrochen.“

„Stadt und Region dürfen nicht nachlassen, lebenswerte und nachhaltige Stadtquartiere zu entwickeln und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, findet Bodemann. Ein wichtiger Baustein sei das Bündnis für Wohnen, das in die Verlängerung gehe. Die Initiative zur Schaffung von bezahlbaren Wohnraum wäre eigentlich in diesem Jahr ausgelaufen.

Problemfall Einzelhandel

Der Einzelhandel in Stadt und Region Hannover muss sich neu sortieren. Auch dies ist eine Erkenntnis des Immobilienmarktberichtes. Probleme hätten sich schon vor der Corona-Krise abgezeichnet, so Schulten. Eröffnungen neuer Handelskonzepte in der City seien vorerst weitgehend ausgesetzt, die Nachfrage nach klassischen Handelsflächen zunächst vollständig eingebrochen.

Was Mut macht: Inzwischen werden wieder 70 bis 80 Prozent der Vorjahreswerte bei den Passantenfrequenzen erreicht. Zwischenzeitlich waren die Besucherzahlen in einzelnen Haupteinkaufsstraßen um mehr als 80 Prozent zurückgegangen.

