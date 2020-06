Corona und der Hannover Airport: „Die Verluste werden uns noch in den Folgejahren belasten“

Hannover

Der Flughafen Hannover rechnet wegen der Corona-Krise mit einem deutlichen Verlust im laufenden Geschäftsjahr. „Wir werden in diesem Jahr voraussichtlich einen mittleren zweistelligen Millionenverlust hinnehmen müssen, das hat es so noch nie gegeben“, sagte Raoul Hille. Im NP-Interview spricht der Flughafenchef aber auch über die Hoffnungen auf das Urlaubsgeschäft.

Herr Hille, vor Corona waren Sie auf dem Weg zu einem neuen Rekordjahr. Jetzt droht ein Verlust in nie da gewesener Höhe. Was hat sich in den vergangenen Wochen auf dem Hannover Airport abgespielt?

Corona hat natürlich alles verändert. Niemand in der Branche hat sich einen solch drastischen Lockdown vorstellen können. Der klassische Linien- und Charterverkehr ist tageweise komplett zum Erliegen gekommen. Es gab Tage, da hatten wir null Passagiere, an anderen vielleicht 50 bis 100. Wenn man dann durch die leeren Terminals geht, das war schon fast surreal.

Geschlossen war der Flughafen dennoch nie ...

Wir sind und waren weiterhin für alle Verkehre anfliegbar. Das wurde auch genutzt, etwa für Rückkehrflüge, Frachtflüge mit Schutzausrüstung oder auch Organflüge. In der geflogenen Fracht haben wir seit Beginn der Corona-Krise sogar eine Verdoppelung der Tonnage. Ein gewisses Grundrauschen war also da, das reicht aber nicht ansatzweise aus, um die Kosten für diese große Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Wir haben deshalb früh gegengesteuert, Beschaffungen reduziert, Ausgaben zurückgestellt und unsere Mitarbeiter sehr frühzeitig in Kurzarbeit geschickt, um sie auch langfristig zu halten und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Damit können wir die Verluste, die sich jetzt Monat für Monat aufbauen begrenzen und die Liquidität länger sicherstellen.

Verluste belasten noch in den Folgejahren

Wie groß ist der wirtschaftliche Schaden?

Was die Prognosen angeht, waren wir vor Corona auf dem Weg in ein neues Rekordjahr. Das hat sich dann innerhalb weniger Wochen erledigt. Bis zum Jahresende werden wir einen mittleren zweistelligen Millionenverlust aufgebaut haben. Das hat es so in der Geschichte des Flughafens noch nie gegeben. Wir sind glücklicherweise in der Lage, die Liquidität bis zum Jahresende sicherstellen zu können. Da sind wir mit unseren regionalen Hausbanken gut aufgestellt. Die Verluste sind dadurch zwar nicht weg, aber die Zahlungsfähigkeit ist sichergestellt, ohne dass wir öffentliche Hilfsprogramme in Anspruch nehmen müssen.

Es bleibt also dabei, dass der Flughafen Kurzarbeitergeld in Anspruch nimmt, aber keine staatlichen Hilfen benötigt?

Ja, mindestens mit Blick auf dieses Jahr aber unter der Voraussetzung, dass es im Juni schrittweise wieder losgeht. Wir werden aber noch lange brauchen, und da reden wir nicht von Wochen oder Monaten, bis wir das Niveau erreichen, das wir vor der Krise hatten. Wir gehen von zwei bis drei Jahren aus. Die Verluste, die wir jetzt aufbauen, werden uns auch in den Folgejahren noch belasten.

Wo werden Sie sparen?

Wir haben unsere Investitionen zunächst auf absolut betriebsnotwendige Maßnahmen zurückgefahren. Auch in den kommenden Jahren werden wir Ausgaben an die Einnahmen und das Passagieraufkommen anpassen müssen. Das wird durchaus eine Gratwanderung, Verluste zurückzufahren und gleichzeitig diese große Infrastruktur zukunftsfähig instandzuhalten und weiterzuentwickeln.

Den Umbau des Terminal B hatten sie schon auf das Jahr 2025 verschoben. Rückt dieser jetzt noch weiter nach hinten? Und welche Investitionen sind noch betroffen?

Das ist aktuell nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, dass die Verschiebung der Sanierung die richtige Entscheidung war, das in diesem Jahr nicht mehr anzugehen, erst Recht unter heutigen Corona Gesichtspunkten. Wenn der Flugverkehr sich im Sommer schrittweise wieder entwickelt, werden wir auf Basis der Verkehrsprognosen die Möglichkeiten prüfen, die wir für Investitionen perspektivisch haben. Das sind nicht so prominente Dinge wie das Terminal B, sondern kleinere Investitionen, die aber auch in die technische Infrastruktur eingreifen. Das müssen wir sehr genau abwägen. Es geht nicht immer gleich ums Streichen, sondern auch darum, die Dinge vielleicht anders, kleiner, günstiger zu machen.

Nicht jede Airline wird Corona überleben

Sie gehen von zwei bis drei Jahren aus, ehe sie ihre ursprünglichen Verkehrszahlen wieder erreichen. Warum so lange?

Das hat unterschiedliche Gründe. Nicht jede Airline wird Corona überleben. Und die, die die Turbulenzen überstanden haben, werden ihre Flotten verkleinern. Und dann gibt es ja auch noch den Passagier. Es ist nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Geschäftsreisende Homeoffice oder Videokonferenzen als Alternative zum Geschäftsflug für ein Routinemeeting erkennt. Dazu kommt die konjunkturelle Entwicklung. Dinge wie Wirtschaftsentwicklung und Arbeitslosigkeit, die bei Privatreisenden eine Rolle für das Reiseverhalten und die Konsumfreudigkeit spielen.

Das corona-bedingte Vorpreschen beim Thema Digitalisierung könnte also zu einem Rückgang von Dienstreisen führen?

Ich denke nicht, dass es auf längere Sicht zu einem signifikanten Rückgang führen wird. Aber der Wiedereinstieg in die bisher gekannte Normalität wird sich verzögern. Das eine oder andere Meeting wird vielleicht auch künftig über Videokonferenzen stattfinden. Aber wir wissen doch alle, dass gerade für komplexere Gespräche und Verhandlungen nichts über den persönlichen Kontakt geht. Gerade für eine so weltweit agierende Nation wie Deutschland wird der Flugverkehr immer eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es wird allerdings etwas länger dauern als bei der Finanzkrise, als die Luftfahrtnachfrage relativ schnell auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Darauf sollte sich die Branche einstellen.

Reiselust und Fernweh sind ungebrochen

Um wieder auf die Beine zu kommen, wird das Geschäft mit dem Sommerurlaub eine entscheidende Rolle spielen. Welche Hoffnungen verknüpfen sie mit der kommenden Ferienzeit?

Für alle Beteiligten wird das eine Gratwanderung. Reiselust und Fernweh sind ungebrochen, wenn nicht sogar größer als je zuvor. Auf der anderen Seite wird das Reisen selbst und auch der Aufenthalt noch mit Auflagen verbunden sein. Urlaub wird also unter anderen Rahmenbedingungen und auch nicht in der Masse stattfinden, die wir kennen. Wir alle müssen weiterhin Hygiene- und Verhaltensregeln im Auge haben, damit uns nicht eine zweite Welle noch größeren Ausmaßes droht. Das wäre dann wirklich verheerend, nicht nur für die Reisebranche, sondern für die gesamte Wirtschaft.

Auf welchen Destinationen ruhen die Hoffnungen?

Wir sehen schon, dass es eine Nachfrage nach den klassischen Zielen am Mittelmeer gibt – Spanien, Türkei, Griechenland. Da wird es ab Mitte Juni, spätestens Anfang Juli, auch wieder entsprechende Angebote geben. Das ist unter den Hygieneauflagen sicher auch akzeptabel. Einen Mund-Nasen-Schutz möchte man sicher nicht zwölf Stunden auf einem Interkontinentalflug tragen. Für zwei, drei Stunden geht das aber schon.

Wie ist der Flughafen für die Einhaltung von Hygienestandards gerüstet.

An den Terminals werden die Gäste durch Plakate, Durchsagen und Videos mehrsprachig auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen. Es wird Abstandsmarkierungen geben und das Personal beim Check-Inn wird sich hinter Spuckschutzwänden aufhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im gesamten Gebäude verpflichtend. Es wird zwar auch Situationen geben, wo man kurzfristig den Mindestabstand unterschreiten muss, zum Beispiel bei der Gepäckausgabe oder vor der Sicherheitskontrolle. Aber dafür gibt es ja den Mund-Nasen-Schutz. Das Flugzeug selbst ist einer der sichersten geschlossenen Orte, die man sich vorstellen kann. Die Klimaanlagen enthalten hochwirksame Filter, die auch Bakterien und Viren aus den Aerosolen filtern. Innerhalb weniger Minuten findet in der Kabine ein kompletter Luftaustausch statt. In Kombination mit dem Mund-Nasen-Schutz sollte das den Reisenden ein gutes und sicheres Gefühl geben.

Breites Portfolio entwickelt

Führt die Corona-Krise zum großen Airline-Sterben?

Da wird es regionale Unterschiede geben. Ich gehe zunächst davon aus, dass das Angebot für die nächste zwei, drei Jahre um 20 Prozent schrumpfen wird. Dann wird man abhängig von den Rahmenbedingungen auch wieder eine Aufwärtsbewegung sehen. Wie stark und nachhaltig die ausfallen wird, lässt sich jetzt aber noch nicht abschätzen.

Welche Folgen hat das für den Flughafen Hannover?

Das hängt immer davon ab, wie das Airline-Portfolio an einem Standort aussieht. Wir haben uns in den vergangenen Jahren bemüht, ein sehr breites Portfolio zu entwickeln. Wenn ein Carrier schwächelt, bringt uns das nicht gleich in eine Schieflage. Wir haben große Airlines wie Tui Fly, Lufthansa, Condor und Turkish Airways. Jede hat einige Prozent Marktanteil. Das federt solche Entwicklung ab und ist somit auch ein Teil der Risikovorsorge. Im übrigen zeigt es sich mal wieder, wie wichtig die 24-Stunden-Betriebsregelung für den Standort Hannover ist. Das wird auch jetzt dazu beitragen, dass die eine oder andere Airline in der Lage ist, ab Hannover ihr teures Fluggerät wirtschaftlich besser auszulasten als an anderen Standorten, die von der Betriebszeiten her eingeschränkt sind.

Die immer wieder diskutierten Nachtflüge als Hannovers großes Pfund in der Krise?

Aus einer globalen Perspektive reden wir hier vom Normalzustand. Der Normalzustand ist 24 Stunden fliegen. Was wir an vielen deutschen Flughäfen sehen, ist anormal. Man muss sich vorstellen, dass da milliardenschwere Investitionen für mehrere Stunden künstlich stillgelegt werden. Das muss man sich aber erstmal leisten können. Nicht umsonst sind viele der 22 internationalen Flughäfen in Deutschland nicht wirtschaftlich und auf öffentliche Gelder angewiesen. Das hat nicht nur, aber eben auch mit dem Thema Betriebsbeschränkungen zu tun.

„Jetzt müssen wir alle erstmal überleben“

Wie beurteilen Sie das Rettungspaket der Lufthansa?

Man muss ganz klar sehen, dass die Lufthansa vor der Krise ein kerngesundes Unternehmen war, das völlig unverschuldet in diese Schieflage geraten ist. Als Exportnation und Reiseweltmeister kann Deutschland ohne eine leistungsfähige Airline nicht die Rolle spielen, dies es spielt. In dieser Breite wäre kein anderer Carrier in der Lage, das Angebot der Lufthansa zu ersetzen. Natürlich winkt gleich Michael O’ Leary von Ryanair und sagt, die europäischen Flüge können wir übernehmen. Aber wollen wir denn eine Lufthansa, die in Deutschland Steuern zahlt, die deutsche Arbeitsplätze sichert, ersetzen durch einen Steuervermeidungs- und Dumpinglohn-Carrier. Das kann nicht die Lösung sein. Also ist das Rettungspaket richtig. Und am Ende wird das – wenn alles gut läuft – den Steuerzahler ja auch kein Geld kosten. Die Darlehen werden verzinst mit vier bis hin zu neun Prozent. Ich will nicht von Wucherzinsen sprechen, aber ich habe mit keiner Bank solche Zinssätze vereinbart, weil die mir viel zu hoch wären. Das lässt sich der Staat also auch entsprechend bezahlen.

Mit Condor ist eine weitere für Hannover wichtige Airline gerettet.

Für den Standort ist das in der Tat wichtig. Die Condor hat hier einige Flugzeuge stationiert. Auch in diesem Fall wäre es aus unserer Sicht schade und wenig nachvollziehbar gewesen, wenn die Airline hier keinen Weg aus der Krise mit staatlicher Unterstützung bekommen hätte. Es geht ja nicht darum, irgendwelchen Zombie-Unternehmen, die nicht überlebensfähig sind, mit öffentlichem Geld unter die Arme zu greifen. Hier geht es darum, Unternehmen, die unverschuldet in die Krise geraten sind, den Weg zurück in eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen.

Vor der Krise hatte sich die Luftfahrtbranche das Thema Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Ist für die nötigen Entwicklungen jetzt noch Geld da?

Da wird es für die Zukunft keine Abstriche geben. Die Tui Fly wird im kommenden Jahr mit der Boeing 737 Max ein deutlich sparsameres und leiseres Flugzeug einflotten. Das geht in vielen anderen Bereichen weiter. Wir selbst haben mit der TU Braunschweig ein Gemeinschaftsprojekt laufen, das sich Gedanken über das Thema umweltfreundliches Fliegen macht. Aber: Voraussetzung ist auch, dass man sich das leisten kann. Den Wohlstand, solche Dinge voranzutreiben, den muss man sich erarbeiten können. Das kann man nicht verordnen. Um das nochmal zu sagen. Wenn sie zehn Jahre lang drei Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaften. Dann ist das soviel, wie sie jetzt in zwei Monaten in die Tonne getreten haben. Sparsamere und leisere Flugzeuge sind der Weg in die Zukunft, genau wie das Thema Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Jetzt müssen wir aber alle erstmal überleben. Wenn wir überlebt haben, dann kann man sich über den weiteren Weg Gedanken machen.

Von André Pichiri