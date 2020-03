Es ist die Zeit, in der es praktisch nichts Undenkbares mehr gibt. Und so ist es eben auch möglich, dass die Sommerferien in diesem seltsamen Jahr 2020 bereits im März begonnen haben. Die Zeugnisse jedenfalls werden derzeit geschrieben. Zur Vorsicht, wie es heißt. Ein Kommentar von NP-Redakteur Fabian Mast.