Hannover

Im Reiserecht gilt es vor Gericht viele Fragen zu klären und viele Aspekte zu bewerten – die Corona-Pandemie hat das Ganze noch um viele Besonderheiten erweitert und den Gerichten die Arbeit in Sachen Streit um den Urlaub nicht gerade erleichtert.

Eines vorneweg: Wann etwas als Mangel anerkannt wird und ob und wenn ja, wie viel Geld es dafür zurückgibt – da sind sich die Richter uneins.

Trotz Katalog Einzelfälle

Zur Klärung der reiserechtlichen Fragen können Zivilrichter am Amtsgericht Hannover auf die Rechercheergebnisse eines Richterassistenten zurückgreifen (siehe Info/unten). Der heißt in Hannover Simon Thies und ist 25. Dank ihm hat die Richterschaft so etwas wie einen Leitfaden oder Katalog, in dem sie nachschauen können, was in ähnlich gelagerten Fällen wie dem gerade vorliegenden bereits entschieden und kommentiert worden ist. Allerdings bleibt ihre Entscheidung immer an den Einzelfall gebunden, es gibt keinen Katalog der vorgibt: Wenn so, dann so!

Lebensrisiko?

So kommt es, dass es laut Gerichtssprecher Koray Freudenberg „keine gefestigte Rechtsprechung“ gibt, wann ein Schadenersatz oder Rückerstattung begründender Reisemangel im Zusammenhang mit Corona vorliegt. Freudenberg: „Es gibt zwei Positionen: Die eine besagt, da liegt grundsätzlich ein Mangel vor – und da ist dann nur noch die Frage, wie stark der gewertet wird. Und die andere besagt: kein Mangel, sondern allgemeines Lebensrisiko.“ Und dann gibt’s eben kein Geld für den enttäuschten Urlauber.

Kontrovers diskutiert

Das Ganze Thema werde „kontrovers diskutiert zwischen den Richtern am Amtsgericht“. Klar ist nur: Storniert der Veranstalter, kann die Reise nicht stattfinden, gibt’s das Geld zurück unabhängig von Corona. Habe ich vor Corona gebucht und storniere ich jetzt, ist die Sache ungewiss: Nicht jede Beeinträchtigung am Zielort ist gleichzeitig ein Mangel. Oder vielleicht doch? Das kommt dann auf die Richter an – solange es keine höherinstanzliche Vorgabe gibt.

Weniger Fälle

Allerdings waren im vergangenen Jahr etwas weniger Reiserechtsfälle beim Amtsgericht Hannover anhängig als 2019: Ihre Zahl sei von 6006 auf 5144 zurückgegangen - womöglich, weil wegen Corona weniger Reisen stattgefunden haben.

Andererseits gab es laut Freudenberg „recht viele Fälle, die die Erstattung des Reisepreises nach Stornierung der Reise durch den Kunden zum Gegenstand haben und die es in dieser Häufung in der Zeit vor der Pandemie nicht gegeben hat.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu klärende Reisefragen

Die Richter müssen sich in Reiserechtsfällen etwa mit solchen Fragen befassen: Wer trägt die Kosten nach einem Rücktritt wegen der Corona-Pandemie vor Reisebeginn - Kommt es darauf an, ob die Reise vor oder nach Pandemiebeginn gebucht wurde? Wie sieht es aus bei einer Beeinträchtigung oder einem Abbruch der Reise nach Reisebeginn? Wie wirken sich etwa Hotelquarantäne, Mund-Nasen-Schutz und die Schließung touristischer Attraktionen/Strände hierbei aus?

Was ist ein Richterassistent?

Richterassistenten sind laut Richter Reinhard Wiehe, Abteilungsleiter Zivilrecht am Amtsgericht Hannover, „besonders qualifizierte Rechtsreferendare, die im Rahmen einer Nebentätigkeit bei der Justiz beschäftigt sind.“ Das Modell der Richterassistenz auf 400-Euro-Basis soll laut Wiehe ,„besonders begabte Nachwuchskräfte für die Justiz frühzeitig begeistern und die Möglichkeit bieten, begleitend zum Referendariat Erfahrungen aus der Tätigkeit einer Richterin oder eines Richters zu sammeln“ und ihnen einen tieferen Einblick in die Arbeit der Gerichte ermöglichen.

Job erledigt für 40

Der beim Amtsgericht Hannover tätige Richterassistent hat themenspezifische Literatur und Rechtsprechung ausgewertet und die Ergebnisse zusammengetragen – und so die Richter von Recherchearbeit entlastet und schnellere Entscheidungen ermöglicht. Seine Tätigkeit in Sachen Reiserecht hat laut Freudenberg „die Arbeit wirklich erleichtert: Wir haben hier etwa 40 Zivilrichter und -richterinnen. Der Richterassistent hat die Recherchearbeit übernommen, die sonst jeder in seinem Fall hätte selber machen müssen.“

Von Ralph Hübner